GroKo: megalangweilig

Jamaika ist tot, es lebe die GroKo! Wirklich? Ist Schwarz-Rot jetzt alternativlos? Nach traditionellen bundesrepublikanischen Maßstäben schon. Denn danach muss eine Regierung im Bundestag 50 Prozent plus x Stimmen haben. Deutschland wäre aber über einen gewissen Zeitraum auch mit einem Minderheitenkabinett bei wechselnden Mehrheiten regierbar. Und redeten in Berlin nicht gerade viele einem „spannenden Projekt“ das Wort, als es noch um Jamaika ging?



Seien wir ehrlich: GroKo ist megalangweilig und stärkt die politischen Ränder. Schwarz-Gelb ist auch nicht sonderlich innovativ – ganz abgesehen davon, dass bei CDU und CSU das Vertrauen in FDP-Chef Lindner gerade Richtung Nullpunkt tendiert. Prickelndes verspräche da schon Schwarz-Grün. Es wäre zudem eine die politischen Lager übergreifende Variante. Der es somit leichter fallen könnte, sich die nötigen Mehrheiten mal da und mal dort zu holen.

Schwarz-grün könnte auch ein Modell für Bayern sein

Eine Vertrauensbasis wäre wohl da. Die „Jamaika“-Sondierungen haben ideologische Gräben verkleinert, und der Frust über den Ausstieg der FDP haben Union und Grüne eine Schicksalsgemeinschaft werden lassen. In der CSU schwärmt man geradezu von den grünen Verhandlern in Berlin, und Parteichef Horst Seehofer hat offenbart, wie bereichernd und auch seinen Horizont erweiternd die langen Debatten mit der Öko-Partei gewesen seien. Etwas mehr grün würde den Schwarzen wie dem Land also nicht schaden.

Schwarz-Grün in Berlin könnte auch ein Modell für Bayern sein. Bei den Grünen im Freistaat haben die Realos das Sagen, selbst in der Sicherheitspolitik scheinen in Zeiten grüner Polizeikongresse regierungstaugliche Absprachen möglich. Und Seehofer redet nun sogar davon, dass endlich etwas gegen Flächenfraß und Bienensterben getan werden müsse. FDP und/oder Freie Wähler sollten sich nicht so sicher wähnen, erste Wahl bei einer eventuell nötigen Koalitionsbildung nach der Landtagswahl zu sein.



Bliebe noch das Risiko für die Parteien, das aber letztlich jeder Koalition anhaftet. Es kann für die Partner gut gehen. Oder nicht. Mut und Innovation wären gefragt. Beides kann die Politik nicht immer nur von Bürgern und Unternehmen verlangen.