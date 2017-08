Grüne klagen gegen Verfassungsschutzgesetz

Überwachung von Kindern, Zugriff auf Telefonverbindungs- und Internetdaten, Einsatz von kriminellen V-Leuten: Das seit einem Jahr geltende Verfassungsschutzgesetz greift nach Ansicht der Grünen zu stark in die Grundrechte ein. Daher hat die Landtagsfraktion Klage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingereicht. «Dieses Gesetz ist verfassungswidrig. Statt aus Fehlern zu lernen, hat die Regierung die Befugnisse auch noch ausgeweitet», sagte Fraktionschefin Katharina Schulze am Donnerstag in München.



Prof. Matthias Bäcker unterstützt die Grünen bei ihrer Klage. «Das Gesetz ermöglicht dem Landesamt für Verfassungsschutz eine Vielzahl von Überwachungsmaßnahmen, die teilweise schwerwiegend in Grundrechte eingreifen», sagte der Wissenschaftler der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Aus seiner Sicht sind mindestens ein Drittel der 30 Artikel des Gesetzes verfassungswidrig.



Durch das Gesetz hat der bayerische Verfassungsschutz seit dem 1. August 2016 Zugriffsrechte auf Telefonverbindungs- und Internetdaten, der Einsatz krimineller V-Leute ist mit Ausnahmen ausdrücklich erlaubt. Die CSU verteidigte das neue Gesetz beim Erlass vor gut einem Jahr als notwendig für den Kampf gegen Terrorismus und Extremismus. SPD und Grüne warfen der CSU und der Staatsregierung schon damals vor, weit übers Ziel hinauszuschießen.



Bäcker sprach am Donnerstag von «außerordentlichen Mängeln» und kritisierte unter anderem die Möglichkeiten der Telefondatenüberwachung scharf. «Das Gesetz ermöglicht eine Überwachung, wenn der Verdacht besteht, dass Sie planen, sich Heizöl zu kaufen, um damit Sprengstoff herzustellen», erläuterte Bäcker.

"Dieses Gesetz ist verfassungswidrig"

Außerdem könne der Verfassungsschutz auf die Vorratsdaten der Telekommunikationsunternehmen zugreifen. «Laut dem Telekommunikationsgesetz des Bundes dürfen das aber nur Gefahrenabwehrbehörden der Länder», sagte Bäcker - sprich: die Polizei. Schulze sprach von einer «Verpolizeilichung des Verfassungsschutzes».



Ebenfalls bemängelt wurde, dass Minderjährige überwacht werden dürfen. «Das trägt deren Persönlichkeitsentwicklung in keiner Weise Rechnung», sagte Bäcker. «Insbesondere Minderjährigen steht ein Recht auf Resozialisierung zu», meinte Schulze. Sie kritisierte zudem, dass Straftäter als V-Leute eingesetzt werden können und verdeckte Mitarbeiter in ihrer Funktion Straftaten begehen können.



«Wer in Berlin eine effizientere Terror- und Extremismusabwehr fordert und gleichzeitig in Bayern gegen wichtige Handwerkszeuge für den Verfassungsschutz klagt, der ist an Doppelmoral nicht zu überbieten», sagte die rechtspolitische Sprecherin der CSU-Landtagsfraktion, Petra Guttenberger, zur angekündigten Klage der Grünen.



«Wenn es nach den bayerischen Grünen ginge, dürfte der Verfassungsschutz maximal Zeitung lesen und Dosenschnur-Telefone überwachen», sagte der innenpolitische Sprecher der CSU-Fraktion, Florian Herrmann. «In Zeiten von digitalen Verschlüsselungstechniken brauchen wir aber ebenso moderne Kompetenzen.» Wer dagegen klage, dass «Feinde unserer Verfassung künftig besser überwacht werden können», handele nicht im Interesse der Menschen, so Guttenberger. (dpa)