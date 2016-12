Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Trotz der Streitpunkte in der Flüchtlingspolitik hat CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt CDU und CSU zum gemeinsamen Kampf gegen ein rot-rot-grünes Bündnis und die AfD aufgerufen. "Wichtig ist, dass wir gemeinsam den politischen Gegner angehen", sagte die Chefin der CSU-Bundestagsabgeordneten mit Blick auf das anstehende Bundestagswahljahr der Deutschen Presse-Agentur in München. "Und der sitzt nicht in den eigenen Reihen. Unsere Gegner sind Rot-Rot-Grün und die Populisten im Land", mahnte sie.



Zugleich gab sich Hasselfeldt optimistisch, dass der Unionsstreit über eine Obergrenze für neu eintreffende Flüchtlinge beendet werden kann. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen werden", sagte die CSU-Politikerin. Es sei zwar unbestritten, dass die CSU in der Frage der Obergrenze "noch ein Stück Überzeugungsarbeit" zu leisten habe. "Aber das war auch früher schon so, bei der Maut oder beim Betreuungsgeld. Da haben anfangs auch nicht alle Hurra geschrien - und trotzdem ist beides gekommen."

Bundesländer, die zu wenig abschieben, sollen weniger Geld erhalten

Außerdem fordert die CSU finanzielle Nachteile für Bundesländer, die zu wenig abschieben. "Wenn sich bestimmte Länder weiterhin weigern, geltendes Recht zu vollziehen, ist die Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten gegenüber diesen Ländern zu kürzen", zitiert die "Passauer Neue Presse" (Mittwoch) aus einem Papier der CSU-Landesgruppe im Bundestag, über das bei der Klausur Anfang Januar entschieden werden soll. "Das Jahr 2017 muss im Zeichen der Rückführungen stehen." Der mangelnde Rechtsvollzug gefährde nicht nur die Akzeptanz des Rechtsstaates, sondern sei auch Anreiz für Menschen, gezielt nach Deutschland zu kommen. Die Rückführungsquoten der Länder inklusive Anzahl und Gründe für nicht erfolgte Abschiebungen müssten künftig monatlich veröffentlicht werden.

In dem Papier zur Zuwanderungspolitik verlangt die CSU außerdem, Flüchtlinge ohne Ausweispapiere an den Grenzen festzuhalten. Betroffene sollten bis zur Klärung ihrer Identität in Transitzentren bleiben. "Wir dürfen nicht zulassen, dass Personen wie der Täter von Berlin mit Mehrfachidentitäten durch Europa reisen und sich dem Zugriff der Behörden entziehen." Das Vernichten von Ausweispapieren dürfe sich nicht lohnen und soll nach den Vorschlägen zur Ablehnung des Asylantrags führen. "Neben den bereits gesetzlich geregelten Fällen muss dies künftig auch dann gelten, wenn sich der Antragsteller weigert, an der Beschaffung eines Identitätsnachweises mitzuwirken oder erkennungsdienstliche Maßnahmen zu dulden."

(dpa)