Her mit den Daten

Ethnie, Alter, Haarfarbe, Erbkrankheiten: Der genetische Fingerabdruck lässt Rückschlüsse auf intimste persönliche Daten zu. Was Datenschützern ein Graus ist, ist für Sicherheitsbehörden die Zukunft. So plante Kuweit im vergangenen Jahr zur Terrorprävention, die gesamte Bevölkerung und alle Besucher des Landes zu einer DNA-Probe zu zwingen – bei Weigerung drohte eine Strafe bis zu 30 000 Euro. Wie die heiklen Daten geschützt werden sollten, blieb unklar. Nach internationalen Protesten kassierte das Parlament auf Wunsch des Emirs das Vorhaben.



Doch in den USA wird bereits heute bei kleinen Vergehen wie Ordnungswidrigkeiten ein genetischer Fingerabdruck erstellt. Sicher sind die Daten im Land der unbegrenzten Möglichkeiten nicht. Mitte März hat das Komitee des Repräsentantenhauses einem Gesetzentwurf zugestimmt, der Unternehmen Einblicke in die Gentests ihrer Mitarbeiter erlauben soll. Einen „Dammbruch“ nennt Olaf Rieß, Präsident der Europäischen Gesellschaft für Humangenetik, das Vorhaben. „Ich befürchte, wenn sich ein Land wie Amerika dafür öffnet, wird es Nachahmer finden.“

Bekommen Arbeitgeber Einblick in Gen-Daten?

In der Europäischen Union ist ein solches Ausforschen der Arbeitnehmer rechtlich bisher nicht möglich. Momentan fällt nur Großbritannien mit einem laschen Umgang beim genetischen Fingerabdruck auf. Dort dürfen DNA-Proben von Straftätern ein Leben lang gespeichert werden – in Deutschland sind es bei Erwachsenen maximal zehn Jahre. Auch in den Niederlanden können DNA-Spuren in großem Umfang genutzt werden. Bei uns ist die Abnahme des genetischen Fingerabdrucks bisher nur unter engen Voraussetzungen möglich. Dazu gehören Terrorismus, Extremismus, Mord, Vergewaltigung, Wohnungseinbruch und 36 andere Straftaten von „erheblicher Bedeutung“.

Doch jetzt unternimmt Bayern einen Anlauf, durch eine Bundesratsinitiative das Speichern von Erbanlagen auch in Deutschland zu erleichtern. „Schon beim Verdacht einer Straftat und der Gefahr einer Wiederholungstat sollten unsere Strafverfolgungsbehörden – unabhängig von der Schwere des Tatvorwurfs – einen genetischen Fingerabdruck nehmen können“, erklärt Justizminister Winfried Bausback (CSU). Im konkreten Fall entscheidet die Polizei.



Die freut sich über die Initiative. „Käme zum Beispiel ein Asiate als möglicher Täter in Betracht, würde man alle in München lebenden Asiaten der betreffenden Altersgruppe gezielt überprüfen“, sagt der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Peter Schall. Doch nicht selten führen Spuren auch auf die falsche Fährte. Es habe schon Einbrecher gegeben, die fremde Zigarettenkippen am Tatort hinterließen, um die Polizei in die Irre zu führen, räumt Schall ein. Und selbst wenn es sich um die Täter-DNA handelt, wird sie nicht immer korrekt ausgelesen.

Die SPD-geführten Länder waren sich zuletzt nicht einig über den Plan

Für Landesdatenschützer Thomas Petri bewegt sich der Gesetzentwurf der Staatsregierung ohnehin „auf rechtsstaatlich dünnem Eis“. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sah bei der pauschalen DNA-Speicherung von Verdächtigen bislang keinen gerechten Ausgleich zwischen „öffentlichen und privaten Belangen“.

Für die Landtagsopposition schießt die Bundesratsinitiative der Staatsregierung ebenfalls weit über das Ziel hinaus. Die Ausweitung des genetischen Fingerabdrucks sei kriminalpolitisch nicht erforderlich und ein schwerwiegender Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. „Das angebliche Sicherheitsplus für Bürger entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Übergriff des Staates auf seine intimsten Daten“, schimpft Franz Schindler (SPD), Vorsitzender des Rechtsausschusses im Landtag. Auch Freie Wähler und Grüne sind empört.



Wie erfolgreich die bayerische Initiative ist, wird sich nach den Fachausschussberatungen des Bundesrates Ende April zeigen. 2005 war der Vorstoß der unionsgeführten Bundesländer zur Ausweitung des genetischen Fingerabdrucks noch gescheitert, auch an der SPD. Heuer konnten sich die SPD-geführten Bundesländer noch nicht auf ein einheitliches Abstimmungsverhalten einigen. Juristen bis hin zum Vizevorsitzenden des Bunds Deutscher Kriminalbeamter, Ulf Küch, glauben ohnehin, dass das Bundesverfassungsgericht den Entwurf kassieren würde. (David Lohmann)