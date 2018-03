Her mit der Batteriefabrik

Es ist eine Bankrotterklärung für den Automobilstandort Deutschland. Aus Angst vor der asiatischer Konkurrenz will Bosch, Europas größter Automobilzulieferer und Erfinder der Zündkerze sowie des Anti-Blockier-Systems, nicht mehr in die Batteriezellenfertigung einsteigen. Damit bleibt Deutschland weiterhin importabhängig von Marktführern wie LG Chem und Samsung aus Südkorea, Panasonic aus Japan oder CATL aus China. Wie einst bei der Unterhaltungselektronik und der Solarzellenfertigung scheint „good old Germany“ keine Chance mehr gegen die Konkurrenz aus Fernost zu haben.



Dabei hörte sich der Plan sehr verheißungsvoll an. Statt auf die jetzige Lithium-Inonen-Technologie zu setzen, bei der der asiatische Tiger in der Tat die Nase vorn hat, sollte die nächste Generation, die sogenannte Festkörperzelle, entwickelt werden. Wenn diese Serienreife besitzt, könnte sie doppelt so viel Energiedichte und damit wesentlich mehr Reichweite bei halbem Preis liefern. Doch die rund 20 Milliarden Euro in den Aufbau so einer Fertigung will Bosch nicht investieren. Obwohl der Konzern allein 2017 rund 78 Milliarden Euro Umsatz und etwa 5,3 Milliarden Euro Gewinn vor Zinsen und Steuern erwirtschaftet hat.

Deutschland außen vor

Jetzt ist es am franzöischen Spezialisten Saft, einer Tochter des Ölkonzerns Total, die Batteriezelle der nächsten Generation in Europa zu entwickeln. Siemens soll die Automatisierungstechnik für die Produktion liefern, der Anlagenbauer Manz aus Reutlingen die Maschinen und der belgische Konzern Solvay die nötigen Chemikalien. In sieben Jahren will man die Marktreife erlangt und die Produktion gestartet haben.



Vielleicht sieht es aber für Deutschland doch nicht ganz so düster aus. Denn der Automobilzulieferer Continental will sich in ein bis zwei Jahren entscheiden, ob er eine Batteriezellenfabrik für etwa drei Milliarden Euro hochzieht. Das Werk soll wegen der hohen Stromkosten hierzulande aber außerhalb Deutschlands errichtet werden. Ein guter Ansatzpunkt also für die Bundesregierung, wenn sie den Automobilstandort Deutschland mit seinen vielen Arbeitsplätzen stärken und zukunftsfähig halten will, den Zulieferer Continental bei diesem Kostenblock zu entlasten.