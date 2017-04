Hilfe für Syriens Nachbarländer verstärken

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) fordert mehr finanzielle Unterstützung für Syriens Nachbarländer für die Unterbringung von Flüchtlingen. Bestehende Hilfsprogramme, um Flüchtlinge dort gut unterbringen, versorgen und in Schulen schicken zu können, sollten weiter fortgesetzt und noch verstärkt werden, sagte Herrmann bei einem Besuch im Libanon in einem Telefonat mit der Deutschen Presse-Agentur in München. Das sei im Interesse der Menschen selbst, die zumeist den großen Wunsch hätten, nach Ende des Krieges möglichst bald in ihre Heimat zurückzukehren. Und das sei auch im Interesse Europas, um große Flüchtlingsbewegungen zu vermeiden. Es entspreche den Wünschen der Menschen und sei auch noch kostengünstiger, den Flüchtlingen vor Ort zu helfen, sagte Herrmann.



Herrmann lobte ausdrücklich das riesige Engagement der Menschen und der Regierung im Libanon. In dem Land leben 4,5 Millionen Menschen, davon 1,5 Millionen Flüchtlinge, der Großteil davon aus Syrien. "Die Aufnahme der Menschen hier ist wirklich sehr respektabel", sagte Herrmann. Zudem habe sich der Libanon sehr früh entschieden, Kinder und Jugendliche in normale Schulen zu schicken, und das Unterrichtsangebot dafür erheblich gesteigert. Zudem bemühe man sich dort, ihnen auch Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten. Entsprechende Projekte, etwa die Handwerkerschule Bina im Ort Bar Elias, die Herrmann besuchte, werden auch vom Freistaat mitfinanziert. "Hier sollten sich Bayern und Deutschland weiter einbringen", sagte er.

(dpa)