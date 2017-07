Im Osten was Neues

Wann haben Sie das letzte Mal das Wort TTIP gehört? Eben. Das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA liegt seit Monaten auf Eis. Daran wird auch der G20-Gipfel in Hamburg nichts ändern. Freier Handel ist US-Präsident Donald Trump immer noch suspekt. Für seinen Geschmack kaufen zu viele Amerikaner deutsche Autos.



Während sich über Geschmack bekanntlich streiten lässt, ist zwischen Japan und der EU indessen eine kleine Freihandelsturtelei entflammt. Beide zusammen stehen immerhin für rund ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung. Jefta (Japan-EU Free Trade Agreement) soll das Abkommen heißen, es gilt seit Mitte dieser Woche als recht unterschriftsreif. „Bei Jefta geht es darum, den isolationistischen Kurs in den USA und in Großbritannien zu durchbrechen. Wir brauchen ein positives Signal für die übrige Welt“, sagt Frank Dollendorf, Bereichsleiter Außenwirtschaft der IHK für München und Oberbayern.



Nicht nur die hohe Zahl japanischer Touristen im Freistaat zeigt: Bayern genießt in Japan „ein außergewöhnlich gutes Image. Wir bieten das, was kaufkräftige Japaner am meisten schätzen: hohe Qualität, tolle Marken, Zuverlässigkeit“, so Dollendorf. Von einer vollständigen Marktöffnung Japans würden nach Einschätzung des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags (BIHK) vor allem bayerische Schlüsselbranchen profitieren: Medizin- und Gesundheitswirtschaft, Auto- und Lebensmittelindustrie sowie Umwelt- und Energietechnik.



„Fatal“ fände Dollendorf allerdings, „wenn aus diesem starken Signal wieder eine Zitterpartie“ würde. Japans Landwirtschaft hatte sich überraschend stark gegen die Öffnung ihres subventionierten Markts gewehrt. Europäische Lebensmittel sind in Japan bislang mit hohen Zöllen belegt. So sie mit Jefta fallen, wollen die Europäer auf Zölle für japanische Autos verzichten.

Japan liegt auf Platz 14 der wichtigsten bayerischen Exportmärkte

Jefta soll schrittweise fast alle Handelsschranken zwischen beiden Seiten abschaffen – für den Handel wäre dies eine Entlastung um eine Milliarde Euro pro Jahr. Das Abkommen soll außerdem unterschiedliche Normen und Vorschriften angleichen.



Schon heute liegt Japan auf Platz 14 der wichtigsten bayerischen Exportmärkte. 2016 lieferte Bayern Waren im Wert von 3,6 Milliarden Euro nach Japan, ein Plus von 9,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In die Gegenrichtung waren es 3,3 Milliarden Euro, ein Plus von 13,8 Prozent. Bei den Warengruppen dominieren gen Japan Kfz und Autoteile (41 Prozent des Gesamtvolumens), EDV-Technik (21 Prozent) und Maschinen (17 Prozent). Bei japanischen Einfuhren nach Bayern verteilen sich die Waren etwas breiter: Auf EDV-Technik (26 Prozent) folgen Elektrotechnik (20 Prozent), Kfz und Autoteile und Maschinen (jeweils 15 Prozent) sowie chemische Erzeugnisse (12 Prozent).



Was ist der Preis für mehr Freihandel? Wie auch bei TTIP und beim Ceta-Abkommen mit Kanada befürchten Freihandelsgegner, dass Unternehmen unter Jefta über demokratisch nicht legitimierte Schiedsgerichte Staaten und Regierungen verklagen und so unliebsame Gesetze verhindern könnten.

„Bei Ceta haben wir Standards festgelegt, hinter die nun nicht zurückgefallen werden darf. So sind private Schiedsstellen bei einem Investitionsstreit inakzeptabel. Tokio muss den Weg zu einem öffentlichen, internationalen Investitionsgericht mitgehen“, fordert Hans-Ulrich Pfaffmann. Der Vize-Chef der SPD-Landtagsfraktion verlangt von der Staatsregierung, sich dafür einzusetzen, dass Jefta nicht hinter europäische Standards zurückfällt, etwa bei Arbeitnehmerrechten, Umwelt- und Verbraucherschutzstandards sowie öffentlicher Daseinsvorsorge. „Wir müssen die bayerische Bevölkerung vor drohenden Verschlechterungen schützen.“



Droht der bayerischen Lebensart derartige Unbill aus Japan? Industrie und Handel entwarnen. „Leider erleben wir jetzt auch bei Jefta die alten Rituale“, sagt Dollendorf. „Mit Ceta haben wir einen wunderbaren Standard geschaffen, der auch für alle weiteren Abkommen und den Investitionsschutz gelten muss. Wenn Europa und Japan daran scheitern, wird China der Gewinner sein.“



Aber danach sieht es nicht aus. Wie schon beim Ceta-Abkommen soll es bei Jefta ein neuartiges internationales Handelsgericht geben, das öffentlicher Kontrolle unterliegt. Zumindest in Brüssel ist man derzeit der Ansicht, dass die Bürger dadurch auf faire und objektive Urteile bei Investitionsstreitigkeiten vertrauen können. Unterschrieben werden soll Jefta voraussichtlich im Herbst.

(Jan Dermietzel)