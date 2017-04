Integrationsgesetz ja, Islamgesetz nein

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat Forderungen aus der eigenen Partei nach einem Islamgesetz zurückgewiesen. "Das Ziel ist richtig - aber das Instrument eines Islamgesetzes, das halte ich für falsch", sagte er am Rande einer Diskussionsveranstaltung in München.



"Religion ist ein Kitt unserer Gesellschaft und darf nicht zum Keil in unserer Gesellschaft werden", sagte der CDU-Politiker. "Deswegen ist es richtig, dass wir darüber diskutieren, dass in Moscheen kein Hass gepredigt wird, dass deutsch gepredigt werden soll, dass die Religionsgemeinschaften hier bestimmen, was geschieht, und nicht von außen das bestimmt wird." Über all diese Ziele müsse man diskutieren, weil man nicht wolle, "dass Fundamentalisten hier Raum greifen".



Aber ein Islamgesetz passe "nicht in unsere Verfassungslandschaft", argumentierte de Maizière. "Es ist mit unserer Verfassung wohl kaum vereinbar: Nach unserer Verfassungsordnung wären die Länder zuständig. Dann hätten wir einen Flickenteppich." Das könne nicht richtig sein.

"Multikulti funktioniert nicht"

Aus der CDU waren zuletzt Forderungen nach einem Islamgesetz laut geworden. Es soll etwa die Finanzierung von muslimischen Organisationen aus dem Ausland verbieten sowie Anspruch auf muslimische Seelsorger in Gefängnissen und Kliniken festschreiben.



Ein Integrationsgesetz dagegen ist nach Worten de Maizières notwendig. "Multikulti als Nebeneinander unterschiedlicher kultureller Ausprägungen funktioniert nicht. Das muss gestaltet werden", sagte er. "Und ein Integrationsgesetz regelt das. Wir wollen, dass Menschen Deutsch lernen, dafür gibt es Angebote und Verpflichtungen. Wir wollen, dass Menschen in Integrationskursen auch über unsere Werte etwas lernen, sich damit vertraut machen." Man wolle, dass Menschen in Arbeit und Ausbildung kämen. "All das gehört zu Integration, und dazu bedarf es staatlicher Regeln und des Engagements vieler." (dpa)