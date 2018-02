Jetzt fängt die Arbeit erst an

Am Ende hat die CSU doch einen Stolperstein in den Abschlussbericht der Enquete-Kommission zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Bayern eingebaut. Auf ihr Betreiben stehen alle Vorschläge unter Haushaltsvorbehalt. Momentan ist das ohne große Bedeutung. Dank sprudelnder Steuerquellen ist genug Geld da, um den Aufholprozess der strukturschwachen Räume mit Sonderprogrammen anzuschieben. In finanziell schlechteren Zeiten aber wäre es fatal, die Unterstützung jener Regionen herunterzufahren, die besonders darauf angewiesen sind. Die Folgen wären Stillstand, eine verlotternde Infrastruktur und daraus resultierend weitere Landflucht. Auf lange Sicht wäre das viel teurer, als kontinuierlich Geld in die Attraktivität und Lebensqualität ländlicher Räume zu stecken.



Ansonsten hat der Landtag aber wohl noch keine Enquete-Kommission gesehen, die schon vor ihrem Abschluss so erfolgreich war wie diese. Ob Breitbandausbau, die Ankündigung eines Einheitstarifs für den Nahverkehr in Bayern, höhere Wohnbauförderung oder bessere Finanzausstattung gerade armer Gemeinden – vor allem Finanzminister Markus Söder ist auf der Überholspur an den Kommissionären vorbeigerauscht. Seine „Spione“ in den Sitzungen haben offenbar gut zugehört. Und Söder hat mit seinem Gespür für die Menschen bewegende Themen nicht lange gefackelt.

Auf Söder wartet jetzt viel Arbeit: Er muss die Ideen umsetzen

Trotzdem bleiben für den künftigen Ministerpräsidenten viele Aufgaben übrig. In Sachen Nahverkehr oder Ausbau der Kinderbetreuung ist er noch nicht über das Ankündigungsstadium hinaus. Herkulesaufgaben wie die Sicherstellung der medizinischen Versorgung und der kulturellen Vielfalt stecken erst in den Anfängen. Andere Herausforderungen wie die Schaffung von Wohnraum für die wachsende Zahl älterer und pflegebedürftiger Menschen auf dem Land sind noch gar nicht angegangen.



Die Landtagskommission hat aufgezeigt, dass das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse als Grundlage einer gedeihlichen Entwicklung in Stadt und Land nichts für schnelle Schlagzeilen ist. Sondern dass es einen langen Atem braucht, den Mut zu Neuem sowie die Bereitschaft, ideologische Scheuklappen abzulegen. Dessen muss sich die Staatsregierung genauso bewusst sein wie die CSU-Mehrheit im Landtag, die gute Ideen der Opposition viel zu oft reflexartig ablehnt. Dass die Kommission nun fast alle Empfehlungen einstimmig gefasst hat, gibt Anlass zur Hoffnung.