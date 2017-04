Kabinett stärkt Oberpfalz

Das bayerische Kabinett will die Infrastruktur und die Hochschullandschaft in der Oberpfalz stärken. So soll die Universität Regensburg nach München und Würzburg dritter bayerischer Standort für Sonderpädagogik mit drei neuen Lehrstühlen werden, wie die Staatsregierung nach der Kabinettssitzung am Dienstag im oberpfälzischen Amberg mitteilte. In unregelmäßigen Abständen tagt das bayerische Kabinett außerhalb Münchens. Bei den Sitzungen werden die dringlichsten Themen der gastgebenden Region besonders beachtet.



Im konkreten Fall sollen daher an der Ostbayerischen Technische Hochschule Regensburg das Zentrum für Gesundheitsberufe und an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden der Studiengang Geomatik eingerichtet werden.



Bei der Infrastruktur soll neben dem Ausbau einiger wichtiger Straßen der elektrifizierte Schienenverkehr in der Oberpfalz vorangetrieben werden. "Die Elektrifizierung hat die Bahn in der Vergangenheit vernachlässigt", sagte Sozialministerin Emilia Müller (CSU). Nun sei die Elektrifizierung der Strecke Hof-Regensburg als vordringlicher Bedarf aufgenommen worden. In den kommenden Jahren sollen vermehrt Güter über die Schiene transportiert werden, daher kämen Dieselloks auch aus Lärmschutzgründen nicht mehr infrage, erläuterte Müller.

Infrastruktur und Hochschullandschaft profitieren

Außerdem will die Staatsregierung Grundstückseigentümer, die vom Stromtrassenbau betroffen sind, angemessen entschädigen. "Wir fordern wiederkehrende Leistungen für die vom Leitungsbau unmittelbar Betroffenen", teilte Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) mit. Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) betonte, dass es neben Einmalentschädigungen auch einen Ausgleich für Schäden während des Baus der Leitungen und bei Ernteausfall geben soll. Diese Leitlinien sollen laut Seehofer auch in einem kommenden Koalitionsvertrag verankert werden.



Der geplante Bau von "Stromautobahnen" von Norddeutschland nach Bayern hatte in der Bevölkerung für viel Unmut gesorgt. Daraufhin setzte die Staatsregierung ihr Ziel durch, einen Großteil der Leitungen im Freistaat unter der Erde zu verlegen. (dpa)