Kampf dem Flächenfraß

Naturschützer machen Front gegen den wachsenden Flächenverbrauch in Bayern. Besonders kritisch sieht der Bund Naturschutz (BN) die von der bayerischen Staatsregierung geplante "Aufweichung" des sogenannten Anbindegebots im Landesentwicklungsprogramm. Mit der Möglichkeit, Hotels, Wohn- und Gewerbegebiet in freier Landschaft zu errichten, werde in Bayern der Grundstücksspekulation Tür und Tor geöffnet, sagte der BN-Landesvorsitzende Hubert Weiger am Dienstag in Nürnberg. Der Charme der bayerischen Landschaft sei in Gefahr.



"Schon jetzt ist Bayern bundesweit das führende Bundesland beim Flächenverbrauch", sagte der BN-Chef. Die Bundesregierung, aber auch die meisten Bundesländer hätten sich dem Ziel verschrieben, den Flächenverbrauch zu verringern. So habe die Bundesregierung das Ziel ausgegeben, täglich bundesweit maximal 30 Hektar zu bebauen. "Wir in Bayern verbrauchen davon schon fast ein Drittel." Statt die freie Landschaft zu bebauen, sollten besser Baulücken geschlossen und die innerörtliche Bebauung verdichtet werden.

Ebenfalls im Visier des BN: die Skischaukel am Riedberger Horn

Verstärken will der BN 2017 auch seinen Kampf gegen den Bau einer Skischaukel am Riedberger Horn im Allgäu, einer vom Alpenplan streng geschützten Zone. Käme es zu der Herausnahme des Gebiets aus der entsprechenden Schutzzone C, wäre das nach Weigers Ansicht ein Dammbruch. "Denn dann werden auch andere kommen und sagen: "Wir haben ein ähnliches Vorhaben, dass bisher wegen des Alpenplans nicht umgesetzt werden konnte". Und dann beginnt der übliche Kuhhandel", fürchtet der Naturschützer. "Das Gute am Alpenplan ist ja gerade, dass er seit 44 Jahren akzeptiert wird".



Als Erfolg seiner Arbeit verbucht der BN unter anderem die zahlreichen mitinitiierten Bürgerentscheide im Jahr 2016. Damit seien in mehreren Fällen neben Massentierhaltungs-Projekten auch Gewerbegebiete und umstrittene Straßen verhindert worden. Als "Lichtblick" sieht der BN Pläne der Staatsregierung für einen dritten bayerischen Nationalpark und die wachsende Verbreitung der lange Zeit in Bayern ausgestorbenen Wildkatze. Kritisch sehen die Umweltschützer dagegen die nach Weigers Ansicht einseitige Förderung von Straßenbauvorhaben durch das Bundesverkehrsministerium in Bayern. (dpa)