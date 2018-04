Diese Frage kann Markus Blume schon auswendig - und schon längst nicht mehr hören. Man muss die Frage nur beginnen, schon bringt der neue CSU-Generalsekretär sie zu Ende, so oft hat er darauf in den vergangenen Wochen schon eine Antwort geben müssen. Ob er denn wirklich "Wadlbeißer" kann - eigentlich ein Hauptpunkt in der Stellenbeschreibung von CSU-Generalsekretären, jedenfalls bisher.



Blume antwortet geduldig. "Wir erleben eine Re-Politisierung der Gesellschaft", sagt er. "Das verlangt nach inhaltlicher Kantigkeit und Profilierung." Ein bloßer Lautsprecher will er aber nicht sein.



Seit 14. März ist der Münchner Landtagsabgeordnete nun CSU-Generalsekretär, sozusagen oberster Parteimanager. Der 43-Jährige ist der Nachfolger von Andreas Scheuer, der an dem Tag als neuer Bundesverkehrsminister vereidigt wurde, und dessen Stellvertreter er bisher war. "Ich hatte dafür nie aktiv eine Bewerbung abgegeben. Aber ich mache die Aufgabe jetzt mit umso größerer Freude", sagt Blume über seinen neuen Job. In gewisser Weise sei das auch eine Fortsetzung seiner Arbeit als Chef der CSU-Grundsatzkommission.

Poltern ist Blumes Sache nicht

So kennt man Blume bisher: als eher ruhigen, konzentrierten Arbeiter. Als Wirtschaftspolitiker und Vordenker in Sachen Digitalisierung. Poltern ist seine Sache nicht. Eigentlich hatte er schon länger als Minister-Anwärter in Bayern gegolten, wäre das in Markus Söders erstem Kabinett möglicherweise auch geworden - wenn er nicht schon vorher den Generalsekretärs-Posten übernommen hätte. Doch Blume gibt sich zufrieden: "Die CSU als Generalsekretär in den Landtagswahlkampf führen - ich kann mir im Moment keine spannendere Aufgabe vorstellen. Das ist auch keine Arbeit, sondern politische Leidenschaft", sagt er.



Und so sitzt Blume nun in seinem Büro im obersten Stock der CSU-Parteizentrale im Norden Münchens. Hinter ihm ein Foto der Bavaria, gegenüber ein Foto von CSU-Übervater Franz Josef Strauß auf dem Motorrad. Parteichef Horst Seehofer ist jedenfalls physisch weit weg und mit seiner neuen Aufgabe als Bundesinnenminister ausgelastet. Und so ist Blume sozusagen der Herr im Haus - mit einer großen Aufgabe: die Wiedereroberung der absoluten Mehrheit im Landtag.



"Es ist für die CSU eine ganz entscheidende Zeit. Wir haben die alles entscheidende Wahl am 14. Oktober vor uns. Daran orientiert sich alles", sagt Blume. Einerseits ist die Aufgabe kaum zu schaffen, jedenfalls wenn man den heutigen Umfragen glaubt: Danach könnten bis zu sechs Parteien in den Landtag einziehen, die absolute Mehrheit wäre weg. Andererseits: Schlechter als bei der Bundestagswahl im vergangenen Herbst, mit Seehofer als Parteichef und Scheuer als Generalsekretär, kann es kaum werden. Von den 38,8 Prozent hat sich die CSU in Umfragen inzwischen auch wieder nach oben gearbeitet.

Und was, wenn es schief geht? Solche Gedanken habe er nicht, sagt Blume

"Das Denken an den Wahlsonntag bereitet mir definitiv keine schlaflosen Nächte", versichert Blume, "weil wir uns in den vergangenen Wochen unheimlich gut aufgestellt haben". Er meint: mit Seehofer in Berlin und Söder als neuem Ministerpräsidenten. Die beiden müssen, neben Blume, in den kommenden sechseinhalb Monaten bis zur Wahl nun liefern. "Das Wahlprogramm schreibt sich durch gutes Regierungshandeln in Bayern und Berlin", erklärt der Generalsekretär.



Er aber muss den Wahlkampf federführend managen - und hat dabei nicht nur die AfD als Gegner ausgemacht, sondern will auch Freie Wähler und FDP möglichst klein halten. "Unser Ziel ist, die Zersplitterung des bürgerlichen Lagers zu beenden", erklärt Blume. Die CSU müsse als Volkspartei "die ganze Bandbreite der bürgerlichen Überzeugungen ansprechen: von liberal über christlich-sozial bis zu konservativ".



Doch Blume weiß: Bis zur Wahl ist es noch lange hin. Es kann noch viel passieren. Er gibt sich aber zuversichtlich. Doch was, wenn's schiefgeht? Auch auf diese Frage hat Blume sofort eine Antwort: "Solche Gedanken existieren nicht im Kopf eines CSU-Generalsekretärs."

(Christoph Trost, dpa)