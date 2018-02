Keine Blockabfertigung

Der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) hat vor dem Beginn des Brenner-Gipfels die Tiroler Lkw-Blockabfertigungen als "keine akzeptable Lösung" bezeichnet. "Derartige einseitige Maßnahmen verlagern die Verkehrsprobleme am Brenner nur. Sie führen zu kilometerlangen Staus, schränken den Straßengüterverkehr ein, belasten die Umwelt und gefährden die Verkehrssicherheit", sagte der CSU-Politiker der Online-Ausgabe der "Passauer Neue Presse". Schmidt setze auf die Stärkung der Schiene.

Bei dem Treffen am Montagnachmittag in München gehe es darum, gemeinsam mit der EU-Kommission Maßnahmen zu entwickeln, wie der Brenner-Korridor vom wachsenden Straßenverkehr entlastet und der grenzüberschreitende Schienengüterverkehr gestärkt werden könne. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam ein umfassendes Maßnahmenpaket finden werden", sagte Schmidt. Unter Leitung von EU-Koordinator Pat Cox kommen Schmidt und seine Ministerkollegen aus Österreich und Italien sowie Vertreter der betroffenen Regionen zusammen.

Die Strecke von Bayern durch Österreich über den Brenner nach Italien gilt als eine der meistbefahrenen Alpentransitrouten. Rund 2,25 Millionen Lastwagen waren dort 2017 nach Angaben des Landes Tirol unterwegs. Österreich hat zuletzt mehrfach nach feiertäglichen Lkw-Fahrverboten den Zustrom mit Blockabfertigungen gedrosselt und höchstens 300 Lastwagen pro Stunde einreisen lassen. Die Folge waren kilometerlange Rückstaus in Bayern. Die Bundesregierung und der Freistaat Bayern hatten die Maßnahme kritisiert, ebenso die Spediteure.

(Sabine Dobel, dpa)

Der Brenner

Der Brenner ist einer der wichtigsten Grenzübergänge zwischen Österreich und Italien und eine der meistbefahrenen Transitstrecken über die Alpen. Pro Jahr fahren mehr als zwei Millionen Lastwagen und rund sechs Millionen Autos über den Pass zwischen Tirol und Südtirol. Kürzlich war sogar die Rede von zehn Millionen Autos und Fahrzeugen unter 3,5 Tonnen jährlich.



Mit seinen 1372 Höhenmetern zählt der Brenner zu einem der niedrigsten Alpenübergänge. Schon vor Tausenden Jahren überquerten die Menschen dort auf einem Pfad die Berge. Er ist das ganze Jahr befahrbar. Die Anfahrt hat eine Steigung von sechs Prozent. Reisende müssen auf der Autobahn eine Sondermaut zahlen. Bei Motorradfahrern ist vor allem der Weg über die Bundesstraße sehr beliebt. Außerdem führt eine Eisenbahnstrecke über den Brenner.



Derzeit wird der Brenner Basistunnels (BBT) zwischen Österreich und Italien gebaut. Der längste Eisenbahntunnel der Welt soll den Alpenhauptkamm unterqueren und ab 2026 erheblich mehr Güter auf die Schiene bringen. Allerdings wird der Bau der nördlichen Zulaufstrecke durch das Inntal wahrscheinlich länger dauern. Kritik gibt es von Gemeinden, auf deren Gebiet die Bahnstrecke für die neue verkehrsreichere Zufahrt zum Tunnel aus- oder neugebaut werden soll. (dpa)