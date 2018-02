Koalitionsverhandlungen erneut verlängert

CDU, CSU und SPD müssen ihre Koalitionsverhandlungen wegen tiefer Differenzen in der Arbeitsmarkt-, Gesundheits- und Außenpolitik erneut verlängern. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen hatte die Union der SPD in den Gesprächen am Montag deutlich gemacht, dass man deren Wünschen in diesen Bereichen nicht so weit entgegenkommen könne, wie dies die Sozialdemokraten sich wünschten. Aus diesem Grund müsse weiter gesprochen werden.



Bei der Arbeitsmarktpolitik geht es vor allem um die SPD-Forderung nach deutlichen Beschränkungen für die sogenannten sachgrundlosen Befristungen von Arbeitsverhältnissen. Aus Teilnehmerkreisen hieß es, die Differenzen bei der Frage seien trotz stundenlanger Verhandlungen noch nicht gelöst.



In der Gesundheitspolitik will die SPD gegen die «Zwei-Klassen-Medizin» vorgehen und Verbesserungen für gesetzlich Versicherte erreichen. Über das Thema sei am Montag noch gar nicht gesprochen worden - dies sollte am Abend nachgeholt werden. In der Außenpolitik dürften vor allem die Rüstungsexporte strittig sein. Für den Dienstag wurden erneut lang andauernde Gespräche erwartet.



So ganz ungelegen dürfte gerade den Sozialdemokraten die Verlängerungnicht gekommen sein. So können sie ihrer verärgerten Basis demonstrieren, wie hart man verhandelt habe. Aber immerhin wollten alle Seiten sich und der Öffentlichkeit viereinhalb Monate nach der Bundestagswahl die Bilder einer völlig erschöpften Polit-Truppe ersparen, die nach einer durchverhandelten Nacht mit Ringen unter den Augen aus dem Willy-Brandt-Haus schleicht: diesmal sollte eine Unterbrechung wenigsten für ein paar Stunden Schlaf sorgen.

Sprachregelungen und mündliche Zusicherungen werden im bayerischen Wahlkampf nicht mehr viel zählen

Sollte der Koalitionsvertrag tatsächlich irgendwann stehen, werden beide Seiten versuchen, das Erreichte als größtmöglichen Erfolg zu verkaufen. Das gilt gerade auch für die CSU: Von dem Tag an, an dem die Koalition endgültig unter Dach und Fach ist, zählt für sie nur noch ein Datum: der 14. Oktober. Dann soll der nächste bayerische Landtag gewählt werden. Da geht es für die CSU um die Verteidigung der absoluten Mehrheit - aus heutiger Sicht laut den Umfragen ein halbwegs aussichtsloses Unterfangen.



Genau deshalb wird die CSU zwar zum Koalitionsvertrag stehen. Man muss aber kein Prophet sein, um zu ahnen, dass Sprachregelungen und mündliche Zusicherungen dann nicht mehr allzu viel zählen werden. Gerade in der Flüchtlingspolitik: Schwer vorstellbar, dass die CSU im Wahlkampf auf das für sie so wichtige Wort «Obergrenze» verzichtet - die SPD versteht die Zahl von 180 000 bis 220 000 Flüchtlingen, die maximal pro Jahr zu erwarten sind, als eine beschreibende Angabe, aber nicht als eine Obergrenze beim Recht auf Asyl. Entsprechend taucht das Wort im Sondiereungspapier bisher nicht auf.



Die nächsten Konflikte sind also programmiert, es ist eine fragile Koalition. Zumal für den designierten Ministerpräsidenten Markus Söder nicht Koalitions-Diplomatie zählen dürfte, sondern nur der Wahlsieg. Und bei der SPD geht die Existenzangst um. Es wird weiter quietschen. Statt eines Aufbruchs schleppt sich diese Koalition zur Startlinie - wenn sie diese überhaupt erreicht. (dpa)