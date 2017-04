Können, wollen und taktieren

Noch gut zwei Wochen. Dann will Horst Seehofer seine Zukunftspläne bekannt geben. Als ob noch irgendwer daran zweifeln würde, dass er eine weitere Amtszeit als Ministerpräsident anstrebt. Tatsächlich hat Seehofer, der sich gern als vorausdenkender Schachspieler stilisiert, alle Weichen dafür gestellt, dass die CSU nicht an ihm vorbeikommt: Man müsse „können, wollen und gewinnen“ – das gab er jüngst als Maxime für Aspiranten hoher Ämter vor.



Zweifellos ist es praktisch, wenn man die Voraussetzungen für den Wunschposten selbst bestimmen kann. Mit Blick auf die Kategorie Können kündigte Seehofer schon mal einen Gesundheitscheck an. Man wird ihm nicht zu nahetreten mit der Vermutung, dass dieser Check bereits stattgefunden hat. Welcher Regierungschef würde denn mit der Diagnose „Ich bin zu krank und schwach für meinen Job“ an die Öffentlichkeit gehen? Abgesehen davon, dass einer, der aufhören will, erst gar keinen Fitnesstest anpeilt.

Die Familie wird ihm wohl keinen Strich durch die Rechung machen



Um das Kriterium Wollen zu befördern, propagieren namhafte Getreue, vor allem solche der Anti-Söder-Liga, bereits Seehofers Unersetzlichkeit. Konsultationen mit Frau und Kindern werden Seehofers Wollen da kaum durchkreuzen. „Die Familie“ ist bei Politikern traditionell ein gern genommenes Alibi, wenn’s darum geht, einen Job nicht (mehr) oder weiterhin wollen zu dürfen.



Erhalten bleiben dürfte Seehofer seiner CSU auch als Parteivorsitzender – nur mit der Machtfülle als Regierungs- und CSU-Chef hat er maximalen Einfluss auf Karrieren, Loyalitäten, Zukunftsperspektiven. Der ambitionierte Markus Söder wird das mit Ingrimm registrieren, freundlich gucken und sich in der Tugend üben, die ihm am schwersten fällt: Geduld.



Ihm kann auf die Schnelle nur helfen, wenn Seehofers Maxime Nummer 3 – Gewinnen – nicht greift und die CSU die Bundestagswahl im Herbst vergurkt. Eine Gefahr, die Seehofer mit den Knallerthemen Innere Sicherheit, Familie und Jobsicherheit bannen will. Seehofer nützt zudem seine Landesvater-Attitüde: Stressfaktoren wie das G8 oder das Kommunalwahlrecht werden möglichst zügig abgeräumt, gern ohne Beteiligung der CSU-Fraktion. Wen stört es da, dass die große Zukunftsvision für den Freistaat noch immer nicht erkennbar ist.