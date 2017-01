Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Fake News, manipulierte oder gefälschte Nachrichten, geleakte Dokumente: Hacker werden immer erfinderischer, wenn es darum geht, Daten abzugreifen oder zu manipulieren. IT-Angriffe wie im US-Wahlkampf hält inzwischen auch die Bundesregierung für wahrscheinlich. Wie sollen Demokratien mit diesen Gefahren umgehen, was ist zu tun?

BSZ: Herr Dickow, im August warnte die SWP vor einer russischen Cyberkampagne zur Diskreditierung Deutschlands. Jetzt, vier Monate und eine US-Wahl später, ist die Bundesregierung hochgradig alarmiert. Sie haben anscheinend einen Nerv getroffen. Sind wir noch rechtzeitig wach geworden?

Marcel Dickow: Ich glaube schon. Wir haben in den letzten drei vier Jahren sehr viel gelernt: über die Macht der sozialen Medien. Oder auch darüber, wie Staaten und andere Akteure ungeheure Datenmengen sammeln konnten, und wie sie damit auch Schaden anrichten können. Wir haben da eine steile Lernkurve hinter uns. Und das ganze in einer Zeit, da wir eine Krise der Geheimdienste erlebt haben. Wir sind da auf dem falschen Fuß erwischt worden.



BSZ: Es gibt eingängige Schlagworte: Cyberwar, hybrider Krieg. Der Angriff auf das politische System eines anderen Landes, vor dem ja auch die Bundeskanzlerin warnt, ist eine ungeheure Provokation. Was ist die angemessene Reaktion?

Dickow: Zunächst muss man sagen, solche Angriffe sind ja nicht ganz neu. Sie sind durch das Internet leichter geworden. Aber richtig: Sie sind eine ungeheure Provokation. In aller erster Linie aber einmal für Staaten, die nicht in sich gefestigt sind. Nicht umsonst verwahren sich vor allem autoritäre Staaten so nachdrücklich gegen eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Für eine Demokratie sollte das eigentlich kein Problem sein. Es ist eine der größten Stärken der Demokratie, dass sie sich mit solchen Angriffen offen auseinandersetzen kann, dass sie die Probleme benennen kann. Es kann sich noch ändern, aber die Demokratie in Deutschland scheint nicht gefährdet durch Angriffe von außen.



BSZ: Zeigen nicht gerade die Ereignisse in den USA, dass die Demokratien auch anfällig sind für Einflussnahme von außen?

Dickow: Man muss auf zwei Ebenen schauen. Fake News, manipulierte oder gefälschte Nachrichten, auch geleakte Dokumente: Demokratien müssen lernen, damit umzugehen. Das andere ist die technische Angreifbarkeit des Systems. Der Verdacht darf nicht entstehen, dass unser System manipulierbar ist. Es darf nicht infrage stehen, dass unsere Wahlen frei, allgemein und geheim sind. Das ist der Punkt, an dem man in Deutschland sehr hellhörig sein muss.

BSZ: Im Kalten Krieg gab es Eskalationsstufen. Sollte man etwas Vergleichbares im neuen Cyberwar erarbeiten?

Dickow: Diese Eskalationsstufen gab es schon, zumindest in der russischen Lesart: Im Kreml glaubt man, die Demonstrationen gegen die Parlamentswahlen in Russland 2012 seien genauso aus dem Westen gesteuert gewesen wie die Farbenrevolutionen im postsowjetischen Raum. Das entspricht sicher nicht ganz der Wahrheit, aber dennoch würde ich von einer weiteren Eskalation stark abraten.



BSZ: Warum?

Dickow: Der Wert der Demokratie besteht ja gerade darin, sich nicht der Mittel ihrer Feinde zu bedienen. Wir sollten nicht die Werte außer Kraft setzen, die wir verteidigen. Es ist ganz ähnlich wie im Anti-Terror-Kampf: Auch da sollten wir uns nicht der Mittel der Terroristen bedienen.



BSZ: Zur Zeit entsteht eher der Eindruck der Tatenlosigkeit.

Dickow: Natürlich gibt es Grenzen, eine Demokratie muss wehrhaft sein können. Da gibt es aber andere außenpolitische Maßnahmen, die wir ergreifen könnten – wie zum Beispiel Sanktionen. Und wir könnten den Staaten der ehemaligen sowjetischen Einflusssphäre verstärkt eine Perspektive anbieten. Denn trotz aller Probleme: Der Westen hat noch immer eine starke Anziehungskraft. Und die widerspricht dem russischen Narrativ, das von einer Teilwiederherstellung sowjetischer Größe träumt.

BSZ: Ist der Westen noch so attraktiv – auch im postfaktischen Zeitalter?

Dickow: Ich bin zurückhaltend mit dem Begriff postfaktisch. Wir haben schon immer Kampagnen, Reden oder Wahlkämpfe gehabt, in denen eine andere Art der Wahrheit propagiert wurde. Es hat vielleicht eine neue Dimension bekommen, seit sich auch Staats- und Regierungschefs gar nicht mehr an die Wahrheit gebunden fühlen. Aber neu ist das Phänomen nicht.



BSZ: Wie reell ist die Gefahr, dass eine Cyberwar-Kampagne die Bundestagswahl beeinflusst?

Dickow: Es ist wahrscheinlich, dass wir weitere Versuche der Einflussnahme sehen. Der Fall Lisa, das angeblich von Flüchtlingen missbrauchte Berliner Mädchen, war ein Testballon. Mit mäßigem Erfolg übrigens, wie man in Moskau sehen musste. Solche Testballons wird es wieder geben, schon allein, um dem Westen zu zeigen, dass man es kann. Ich halte die Wirksamkeit solcher Kampagnen aber für eingeschränkt. Zumindest so lange, wie die politischen Parteien die Themen im offenen Diskurs behandeln, so lange die Themen nicht tabuisiert werden. Das würde den Angreifern in die Hände spielen – und darüber hinaus den populistischen Parteien nützen.



BSZ: Wir leben in einer Bundesrepublik. Was können die einzelnen Länder wie Bayern in diesem Cyberkampf tun?

Dickow: Im Sinne von Rechtsstaatlichkeit und Strafverfolgung sind die Bundesländer sogar an erster Stelle gefragt. Die Landeskriminalämter müssen beispielsweise ein wachsames Auge darauf haben, dass ihre Computersysteme sicher sind. Rechtsstaat und demokratische Werte werden überall verteidigt, ob auf Bundes-, Länder- oder auf kommunaler Ebene.

(Interview: Matthias Maus)

Info: Stiftung Wissenschaft und Politik

Die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) berät politische Entscheidungsträger/innen zu Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik bzw. der internationalen Politik. Dabei richten sich ihre Angebote in erster Linie an Bundestag und Bundesregierung sowie für Deutschland wichtige internationale Organisationen wie EU, NATO und Vereinte Nationen. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts und wird vom Bundestag finanziell gefördert. Die SWP bestimmt ihre Forschungsagenda selbst.

Foto (SWP): Marcel Dickow, Forschungsgruppenleiter Sicherheitspolitik und Experte für Cybersicherheit bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin.