Likes = Wählerstimmen: Falsch!

Alle reden über die Digitalisierung. Sie soll unser Leben stärker umkrempeln, heißt es, als zum Beispiel die Erfindung des Buchdrucks oder des Automobils. Wie verändert sich dadurch die politische Kommunikation? Welche Auswirkungen hat dies auf den deutschen Wahlkampfsommer 2017?



Die „höchsten Kernwerte“ unter den auf Facebook vertretenen Spitzenpolitikern haben laut der Münchner Digitalagentur Territory Sahra Wagenknecht (Die Linke), Christian Lindner (FDP) und Cem Özdemir (Grüne). Bei solchen Rankings vergleichen die Analysten zum Beispiel Fan-Wachstum, Frequenz und Menge der Posts sowie die Reaktionen der Follower. Erst auf Platz zehn taucht die Bundeskanzlerin in dieser Liste auf. Angela Merkel (CDU) erregt zwar auf Facebook relativ wenig Aufsehen, hat aber von allen die größte und stabilste Community an Followern, nämlich rund 2,5 Millionen. Wagenknecht, Lindner und Özdemir kommen, wenn man ihre Follower addiert, nur auf knapp 700 000.



Wie die deutschen Parteien im digitalen Wahlkampf aufgestellt sind, das haben sich die App-Entwickler von AppDynamics angesehen. Ausnahmslos alle relevanten Parteien nutzen Facebook, Twitter, YouTube oder Instagram. Die CSU kommt auf gut 186 000 Facebook-Likes, die CDU auf knapp 140 000, die SPD auf fast 150 000. Die Grünen liegen ebenfalls bei 140 000, die FDP bei 112 000. Spitzenreiter sind jedoch Die Linke mit 200 000 und die AfD mit 330 000 Fans.

Big Data macht Wähler transparenter

„Gleich mehrere Parteien inszenieren sich in ihren Wahlprogrammen als Experten für die digitale Transformation“, sagt Karsten Flott, Pre-Sales Manager bei AppDynamics für Mitteleuropa. „Wie viel digitale Expertise bei ihnen aber tatsächlich vorhanden ist, dafür ist der Technologie-Einsatz im Wahlkampf ein guter Indikator.“



Verglichen mit anderen Ländern zeige sich die deutsche Politik „nicht besonders innovationsfreudig“, so Flott. Dass die CDU in Berlin ihr „begehbares Programm“ im „#fedidwgugl Haus“ ausstelle, hebt Flott allerdings lobend hervor. Der seit Monaten kursierende Hashtag #fedidwgugl steht für den Slogan „Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben“. Die SPD hat mit spd.de laut Flott eine ausgezeichnete Website: „Man sieht sofort, wofür sie stehen und was sie wollen. Nichts lenkt ab.“ Der CSU attestiert Flott einen „noch sehr konservativen Wahlkampf. Sie experimentiert etwa mit einem Chatbot namens Leo – setzt anstatt auf künstliche Intelligenz aber auf einen Katalog vorgeschriebener Antworten.“ Die Grünen sind laut Flott „kaum wahrzunehmen“, was digitale Innovationen angeht. Bei der FDP lobt Flott die „erkennbare Aktivität“. Und auch dem Wahlkampf von AfD und Linken kann Flott einiges abgewinnen: „Diese beiden Parteien werden geliebt von ihren Anhängern und gehasst von ihren Gegnern. Es gelingt ihnen gut, diese Emotionen für Facebook und Twitter zu nutzen.“



Dass sich die Likes am Ende in Wählerstimmen ummünzen lassen, ist jedoch längst nicht sicher. Im Bundestagswahlkampf 2013 war es die Piratenpartei, die in den sozialen Netzwerken den mit Abstand größten Zuspruch fand. Am Wahltag holte sie aber nur 2,2 Prozent der Stimmen – und ist bis heute im politischen Abseits verschwunden.



Neu im bundesdeutschen Wahlkampf ist auch, dass Kandidaten und ihre Unterstützer nicht mehr nur Flyer, Luftballons und Gummibärchen auf der Straße verteilen, sondern direkt an der Wohnungstür klingeln – wie seit Jahrzehnten in den USA üblich. Hierbei stellen die Wahlkämpfer nicht nur ihr Programm vor und werben für ihren Kandidaten, sondern sie notieren sich auch die Reaktion der Ansprechpartner. SPD und CDU setzen hierfür heuer eine eigens entwickelte „Klinkenputzer-App“ ein, sodass handschriftliche Notizen pro Kontakt entfallen und die Infos ohne jegliche Verzögerung bei den Analysten in der Wahlkampfzentrale landen. „Das hilft, Straßenzüge mit möglichst hohem Wählerpotenzial zu identifizieren und die in den Türgesprächen gesammelten Eindrücke systematisch auszuwerten“, erklärt Flott.

Wahlkampf wird immer individueller und vor allem technikabhängiger

Die Parteien vergleichen die Eindrücke aus den Gesprächen vor Ort mit den Wahlergebnissen der letzten Male auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Unterstützt von Big-Data-Algorithmen finden sie so nach und nach immer genauer heraus, wo sich ihre Stammwähler befinden, wo die Wechselwähler wohnen und wo der Wahlkampf vor Ort nahezu vergeblich ist.



Der französische Präsident Emmanuel Macron soll seine Wahl zu einem Großteil mit Big Data gewonnen haben. Er hat die Informationen nicht nur im Wahlkampf genutzt, sondern auch zuvor – und ein Wahlprogramm zu den Fragen aufgesetzt, die den Franzosen auf den Nägeln brennen. Big Data macht die Wähler nicht nur transparenter. Es kann auch dafür sorgen, dass die Bürger so zwischen den Wahlen auf die Politik Einfluss nehmen können. Ein mögliches Mittel gegen Politikverdrossenheit, vielleicht auch gegen reine Protestparteien.



Gießkannenprinzip, Bauchgefühl und Pi mal Daumen haben also ausgedient. Der Wahlkampf wird immer individueller und vor allem technikabhängiger. Was, wenn die Klinkenputzer-App plötzlich streikt und Dutzende Wahlkämpfer ihre Beobachtungen umsonst eingetippt haben? Was ist, wenn russische Hacker das „#fedidwgugl Haus“ kapern und ein paar Stunden lahmlegen? Hier drohen Imageschäden und auch demotivierte Unterstützer.



Auch Otto Normalbürger erwartet Leistung von seinem Smartphone. Laut AppDynamics sorgen Performance-Probleme bei 56 Prozent der deutschen Verbraucher für Frustration, bei 27 Prozent sogar für Stress oder Wut. „Wer neue Technologien im Wahlkampf einsetzen will, muss die Nutzererfahrung und Anwendungs-Performance flächendeckend überwachen“, rät Flott. Für einen erfolgreichen digitalen Wahlkampf seien „Ladezeit und Erreichbarkeit fast ebenso wichtig wie Meinungsumfragen und Zielgruppenanalysen“. Die digitale Zukunft, sie hat längst begonnen. (Jan Dermietzel)