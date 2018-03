Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Die Gewerkschaft Verdi will im Tarifstreit im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen die Streikaktivitäten im Freistaat schon bald intensivieren. „Wir werden den Druck weiter verstärken – vor allem in Richtung des letzten Verhandlungstermins Mitte April“, sagt Norbert Flach, stellvertretender Chef von Verdi Bayern.



Nachdem die Gewerkschaft ab Mitte März in mehreren bayerischen Städten wie München, Augsburg, Regensburg, Nürnberg, Bayreuth, Passau und Landshut Behörden, Kitas oder Kliniken bestreikt hatte, hatte man sich in der ersten Osterferienwoche auf einige wenige Aktionen beschränkt – in Oberbayern hatte es in dieser Woche sogar keinen einzigen weiteren Streik gegeben. Ab kommender Woche will man die Warnstreiks jedoch wieder intensivieren. Flach zufolge will die Gewerkschaft sich dann anders als bislang auch nicht mehr auf große und größere Städte beschränken. So plant Verdi nach eigenen Angaben beispielsweise auch Streiks im Münchner Umland.



Kein Bereich solle verschont werden. „Soweit diese noch im Tarif sind, werden von uns etwa Bauhöfe, Müllabfuhren, Straßenreinigungen, Kliniken oder eben Kitas bestreikt“, kündigt Flach an. Neben dem gesamten Bereich des öffentlichen Diensts bei den Kommunen werde man auch die Bundesbehörden bestreiken – hier dürften sich aber die unmittelbaren Auswirkungen für die Bürger in Grenzen halten. Zudem wird sich Verdi einstweilen auf jeweils eintägige Warnstreiks beschränken.

Kommunale Arbeitgeber zahlen oft übertariflich

Verdi, der Deutsche Beamtenbund dbb, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und die Polizeigewerkschaft GdP fordern für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn. Das monatliche Gehaltsplus soll nach dem Wunsch der Arbeitnehmervertreter mindestens 200 Euro je Mitarbeiter betragen. Die unteren Lohngruppen würden dann deutlich mehr als sechs Prozent mehr Geld bekommen.



Bund und kommunale Arbeitgeber weisen vor allem die Forderung nach einer fixen Erhöhung um mindestens 200 Euro als nicht finanzierbar zurück. Verdi dagegen argumentiert, die Beschäftigten lägen in der Tariflohn-Entwicklung seit dem Jahr 2000 durchschnittlich etwa vier Prozent hinter der Gesamtwirtschaft zurück.



Dass Verdi und GEW im März bereits in einer sehr frühen Phase der Tarifverhandlungen eine große Zahl an Kitas im Freistaat jeweils für ganze Tage lahmlegten und damit manche Eltern verärgerten, verteidigt Flach: „Das ist der Situation geschuldet, dass der Großteil der Arbeiten, die die Kollegen im öffentlichen Dienst erledigen, Dienstleistungen sind, die immer auch die Bürger und Eltern direkt betreffen.“ Die merkten natürlich als Erste, wenn diese auf einmal wegfielen. „Wir wollen natürlich nicht die Eltern oder Bürger treffen. Aber wir müssen bei Lohnverhandlungen nun einmal Druck auf die Arbeitgeber aufbauen.“ Sonst reagierten Bund, Städte und Gemeinden nicht. „Und wenn wir durch Warnstreiks eine schnellere Einigung erzielen, profitieren am Ende auch die Eltern – denn ein baldiger Tarifabschluss verhindert unbefristete Streiks. Die wären nämlich unser letztes Mittel“, so der Arbeitnehmervertreter.



Flach zufolge gehe es nicht, die Arbeit auf eine Weise niederzulegen, die nicht auch die Bürger treffe. „Wir müssen ja öffentliche Dienstleistungen so bestreiken, dass die Kommunen Streiks auch finanziell und medial spüren.“ Natürlich bestreike man beispielsweise auch die Bauverwaltung. „Aber das merken die Arbeitgeber und Bürger ja nicht unmittelbar. Denn wen stört es schon, wenn eine Baugenehmigung einen Tag später erteilt wird“, glaubt der Gewerkschafter.



Bayerns Verdi-Vize erkennt zwar an, dass es trotz des Wirtschaftsbooms auch finanzschwache Städte und Gemeinden gebe, doch als Argument für lohnpolitische Enthaltsamkeit lässt er dies nicht gelten. „Ich kann mich als Kommune nicht hinstellen und sagen, ich brauche eine gute Dienstleistung, bezahle aber nicht anständig.“ Die Kommunen hätten zunehmend zu wenig Fachkräfte, sie müssten also auch im Eigeninteresse etwas tun, sagt er.



Schon heute müssten kommunale Arbeitgeber im Großraum München oft übertariflich vergüten, um die Leute zu halten, sagt er. Eine Münchner Klinik zahle bis zu 8000 Euro Werberprämie für neue Mitarbeiter. „Zu sagen, die geforderte Erhöhung ist nicht finanzierbar, das ist befremdlich.“

(Tobias Lill)