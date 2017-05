Macron: Ein guter Nachbar?

Für den dümmsten aller politischen Witze dürfte ein Deutscher den Wahlkampf-Gag Marine Le Pens halten, nach dem 7. Mai werde Frankreich auf jeden Fall von einer Frau regiert – entweder von ihr, der Französin, oder von Macrons Schutzpatronin Angela Merkel. Und schon zeigt sich der ganze Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich heute. Bei unseren Nachbarn wird die Bundeskanzlerin als durchaus dominant und auch als intrigant empfunden und die lächerliche Vorstellung, ein Neuling hänge an ihrem Rockzipfel, als gar nicht so abwegig. Der Quatsch hat einen Nachteil: Jede Liebenswürdigkeit gegenüber Deutschland könnte sich Macron nun dreimal überlegen.



Die Vorstellung, in der Ökonomie beruhe das eigene Elend auf den Triumphen des Nachbarn, quält in Frankreich nicht nur Rechtsradikale. Viele Deutsche wiederum, die es begrüßen, dass ein smarter und dynamischer Aufsteiger Staatspräsident wurde, sind perplex, wenn sie hören, ihre Exportüberschüsse seien eine Sünde gegen den europäischen Geist. Etliche Franzosen wiederum werden die ihnen heilige 35-Stunden-Woche und die Rente mit höchstens 62 für „savoir vivre“ halten und den Rat, der Volkswirtschaft zuliebe an beiden Errungenschaften zu rütteln, für ein Zeichen von Barbarei.

Das verpönte Wort vom deutschen Zahlmeister erhielte durch Eurobonds seine voll Berechtigung



Die Idee, die Finanzierung der Europäischen Union durch ihr reichstes Mitglied sei ein Gebot des gesunden Menschenverstands, ist nicht nur in Frankreich gang und gäbe. „Eurobonds“ bedeuten, dass Berlin die größte Zinslast tragen soll, wenn Paris sich Geld leiht. In der gemeinsamen europäischen Finanzpolitik – die Europäisierung der Außenpolitik wäre angebrachter – haben wir ein typisches Macron-Ziel, das nur zu erreichen wäre, wenn das verpönte Wort vom deutschen „Zahlmeister“ seine volle Berechtigung erhielte.



Kurzum, die Berliner Regierung muss auf der Hut sein, in aller Freundschaft und bei aller Hilfsbereitschaft. Richtige Feinde hat Macron sowieso nur in Frankreich. Dringend braucht er, was er nicht hat und vielleicht auch im Juni nicht bekommt: eine kooperationswillige Nationalversammlung. Schwung und Dynamik müssen also noch größer werden. Der Sieg über Le Pen ist nur die Erlaubnis, mit der wirklich harten Arbeit zu beginnen.