Mehr Bedürftige, weniger Helfer

Der umstrittene Aufnahmestopp für Flüchtlinge an der Tafel in Essen hat die Armut in Deutschland in den Fokus gerückt. Auch in Bayern helfen an 169 Standorten über 7000 Ehrenamtliche, überschüssige Lebensmittel einzusammeln und zu verteilen. Doch während die Zahl der bedürftigen Menschen steigt, finden sich immer weniger freiwillige Helfer. Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) hat daher diese Woche Vertreter der bayerischen Tafeln zu einem runden Tisch eingeladen. „Der Staat kann nicht länger davon ausgehen, dass Ehrenamtliche die zunehmende Arbeit alleine bewältigen können“, sagt sie. Hier sei mehr Unterstützung und Wertschätzung seitens der Politik nötig.



Im Vergleich zu anderen Bundesländern geht es den Tafeln in Bayern vergleichsweise gut. Im Freistaat musste trotz der steigenden Zahl vor allem von bedürftigen Seniorinnen bisher niemand abgewiesen werden, lange Schlangen werden mit Farb- oder Nummernsystemen verhindert. Auch die Spendenbereitschaft ist groß. Die Heavy-Metal-Band Metallica hatte der Münchner Tafel bei ihrem Konzert erst kürzlich 14 000 Euro gestiftet. Während das Essen in anderen Städten zwischen einem und fünf Euro kostet, speisen Bedürftige in der Landeshauptstadt kostenlos. Davon können andere Tafeln nur träumen – besonders in ostbayerischen Grenzgebieten ist das Geld knapp. Auch nehmen bayernweit die Lebensmittelspenden ab, weil Supermärkte durch die Digitalisierung bedarfsgerechter kalkulieren können.

Bisher kamen von der Staatsregierung nur ablehnende Antworten

Ein weiteres Problem der Tafeln in Bayern ist die Bürokratie. „Die ganzen Sicherheits- und Hygienevorschriften bereiten uns wahnsinnige Probleme“, stöhnt Fritz Schmidt von der Augsburger Tafel. Das schrecke auch den dringend benötigten Nachwuchs ab. „Viele der Ehrenamtlichen sind heute 75 oder 80“, bestätigt der Vorsitzende der Tafeln in Bayern, Reiner Haupka. Er hätte sich in der Vergangenheit mehr Unterstützung von der Staatsregierung erhofft. „Wenn ich die ehemalige Sozialministerin um Hilfe gebeten habe, habe ich aber immer nur negierende Antworten bekommen“, klagt er.



Die Grünen im Landtag machen sich daher für eine Finanzierung hauptamtlicher Strukturen durch den Freistaat stark. „Die zukünftig geltenden Datenschutzvorschriften machen es den Vorständen nicht leichter, ihr Amt in dieser Hinsicht korrekt auszuüben“, sagt Sozialpolitikerin Kerstin Celina. Auch die Freien Wähler fordern mehr Geld für die Tafeln. „Es ist völlig unverständlich, dass der Landesverband keinerlei Förderung vonseiten des Freistaats erhält, obwohl verhältnismäßig niedrige Summen schon viel bewirken könnten“, wundert sich deren Abgeordnete Gabi Schmidt.



Landtagspräsidentin Stamm erklärte nach den Gesprächen mit den Tafelvertretern, mit dem Haushaltsausschuss des Landtags über eine finanzielle Unterstützung zu sprechen. Auch Fort- und Weiterbildungen für Ehrenamtliche sollen geprüft werden. Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) kündigte an, bürokratische Hürden wohlwollend zu prüfen, die kommunalen Spitzenverbände wollen ihre Mitglieder stärker sensibilisieren. Die Gespräche sollen in Zukunft auf Arbeitsebene fortgesetzt werden.

Die Opposition, die zu dem Treffen nicht eingeladen war, begrüßte das Ergebnis zwar als ersten Schritt. Langfristig hälfen aber nur nachhaltige Maßnahmen gegen Armut, sagt SPD-Sozialpolitikern Doris Rauscher. „Tafeln können das Problem nur lindern, nicht die Ursachen beseitigen.“ (David Lohmann)