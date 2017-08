Merkel und Herrmann - kann das gut gehen?

Eben ging Angela Merkel der Name noch flüssig über die Lippen - jetzt stockt sie mehrere Sekunden lang. Wie heißt der bayerische Innenminister gleich noch mal? Es liegt ihr auf der Zunge, auf Zuruf fällt es der Kanzlerin dann wieder ein: "Joachim Herrmann. So!" Das wohlwollende Publikum in Bad Kissingen gluckst amüsiert, auch der Betroffene steht ein paar Meter entfernt auf der Bühne und nimmt das Ganze mit Humor. Nach ihrer Rede gibt Merkel Herrmann im Vorbeigehen einen Klaps auf den Unterarm und lacht selbst. So was passiert nun mal im Wahlkampf bei Sommerhitze. Oder?



Und doch zeigt die kleine Szene beim gemeinsamem Wahlkampfauftritt Merkels und Herrmanns im beschaulichen Kurort in Unterfranken, dass sich da zwei offenbar noch ein bisschen näher kennenlernen müssen. Denn für die Zeit nach der Bundestagswahl steht eine Personalie an, die auch für CSU-Chef Horst Seehofer die wohl wichtigste abseits der K-Frage sein dürfte: Können die Christsozialen knapp vier Jahre nach Hans-Peter Friedrich wieder den Bundesinnenminister stellen?



Aber Moment mal, da war doch was. Waren sich nicht CSU und CDU im Zuge der Flüchtlingsdebatte über Monate hinweg spinnefeind? Und fordert die CSU nicht weiterhin mit der Obergrenze eine Regelung für Migranten, die die CDU-Kanzlerin vehement ablehnt? Eigentlich keine gute Grundlage für die Vergabe des Schlüsselministeriums, das, wie es heißt, ein besonderes Vertrauen zwischen Kanzlerin und Ressortchef erfordert. Oder?

Eine Gemeinsamkeit: Die rationale Denk- und Arbeitsweise

Zumindest der CSU-Bewerber um das Amt, der von Parteifreunden wie Kritikern gerne als "schwarzer Sheriff" bezeichnete Herrmann, findet, dass einer professionellen Zusammenarbeit nichts im Wege steht: "Ja, ich habe da keinen Zweifel", sagt er auf die Frage, ob er der Kanzlerin, die damals die Grenzen öffnete (wieder) zu 100 Prozent vertraue. "Wenn man mit ihr was ausmacht, das weiß ich, dass das dann auch so ist. Und wenn sie sich festgelegt hat, ist sie auch nur noch schwer davon wegzubringen."



Wer Herrmann nicht näher kennt, könnte aus der Aussage eine gewisse Skepsis hören, doch dies würde ihm nicht gerecht. Der 60-Jährige gehört eher zu jenen Politikern, die auf euphorische Lobhudeleien oder harsche Kritik in der Öffentlichkeit verzichten. "Das ist nicht mein Stil", betont Herrmann. Seine Weggefährten sehen hier eine Gemeinsamkeit mit der Kanzlerin: eine extrem rationale Denk- und Arbeitsweise.



Auch sein Verhältnis zu Merkel beschreibt Herrmann betont nüchtern: "Über die Jahre gab es nie besondere Probleme oder dergleichen." Er habe immer gut mit dem Kanzleramt zusammengearbeitet - etwa 2015 beim G7-Gipfel. "In Elmau war sie sehr zufrieden, es gab nur schöne Bilder, die um die Welt gegangen sind." Und trotz aller politischer Differenzen habe die Kanzlerin auch bei der Flüchtlingsproblematik registriert, dass die Bayern es waren, die "die ganze Erstaufnahme organisiert und dafür gesorgt haben, dass es kein Chaos gab".

Merkel lobt Herrmanns Kompetenz

Im laufenden Wahlkampf haben Merkel und Herrmann in jedem Fall viele Gelegenheiten sich vor und hinter der Bühne besser kennenzulernen. Und wer weiß, vielleicht lernt Merkel dabei auch das zu schätzen, was Seehofer immer wieder ins Schwärmen bringt: "Herrmann ist fachlich hochkompetent, absolut verlässlich, menschlich integer und auch in der Lage, die schwierigsten Aufgaben zu lösen."



Fachlich macht Herrmann so schnell niemand etwas vor. Seit 2007 verantwortet er im Freistaat das Innenministerium, präsentiert stolz sinkende Einbruchszahlen und lobt den Freistaat als sicherstes Bundesland. Bundesweit hat er sich aber auch beim Amoklauf in München, dem Zugunglück in Bad Aibling oder den Terroranschlägen in Würzburg und Ansbach einen Namen gemacht.



Und wie sieht es die Kanzlerin? Die lässt beim Wahlkampf in Bad Kissingen durchblicken, dass sie in Sachen innere Sicherheit große Stücke auf Herrmann zu halten scheint. Über das Thema wolle sie gar nicht so viele Worte verlieren, da dieser es eben "viel kompetenter" getan habe, sagt sie vor Anhängern über Herrmann, der vor ihr sprach.

Aber was passiert dann mit de Maizière?

Doch da wäre ja auch noch Amtsinhaber Thomas de Maizière mit dem CDU-Parteibuch. Was passiert dann mit ihm? Klar ist wohl schon jetzt, nur mit einem sehr, sehr guten Wahlergebnis in Bayern dürfte die CSU im unionsinternen Rennen um das Amt überhaupt eine Chance haben.



Inhaltlich bekäme Merkel mit Herrmann sicher einen eigenwilligeren Innenminister an ihre Seite. Die CSU stehe für einen starken Staat, der seine Grenzen schütze und die Kontrolle darüber habe, wer in das Land komme, sagte der CSU-Mann im Mai bei seiner Nominierung zum Spitzenkandidaten. "Eine Situation wie 2015 darf sich nicht wiederholen und wird sich nicht wiederholen. Dafür stehe ich."



Ein anderer Posten in Berlin kommt für den CSU-Spitzenkandidaten Herrmann übrigens nicht infrage. "Ich habe mich nicht danach gedrängt. Aber wenn wir die Wahl gewinnen, bin ich bereit dort mehr Verantwortung zu übernehmen", sagt er ausweichend. Und sollte es nicht klappen, habe er kein Problem damit, dann wolle er einfach seinen Posten in Bayern weitermachen. "Ich sehe das entspannt. Aber es ist schon klar: Ich habe mich für Berlin entschieden und mache das jetzt mit vollem Einsatz. Und dann will ich auch, dass das klappt."

(Marco Hadem und Bernard Darko, dpa)