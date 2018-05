Migrationsexperte sieht auch bei vielen Deutschen Integrationsbedarf

Der Begriff Integration wird im Allgemeinen mit Flüchtlingen und Einwanderern in Verbindung gebracht. Eine Pauschalierung, die der Kemptener Lajos Fischer, der selbst vor etwa drei Jahrzehnten als Einwanderer nach Deutschland kam, für falsch hält. Integration sei kein Thema, das nur Einwanderer betreffe, sagt der Migrationsexperte.



"Es gibt auch viele Deutsche, die man in die Gesellschaft oder das Arbeitsleben integrieren sollte", betont der Vorsitzende des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates. Der BZI ist der Zusammenschluss der deutschen Ausländerbeiräte, die die Interessen der Migranten in den Städten vertreten. "Mit unserer Arbeit wollen wir zu einem friedlichen und vorurteilsfreien Zusammenleben in Deutschland beitragen", erklärt der BZI sein Ziel.



Fischer unterscheidet mit seiner langjährigen Erfahrung zwischen verschiedenen Formen der Integration: Integration in die Gesellschaft oder beispielsweise Integration ins Arbeitsleben. "Viele Einheimische sind mit unserem politischen System unzufrieden oder finden ihren Platz in der deutschen Gesellschaft nicht", sagt er. Auch zum Berufsalltag fänden einige Menschen keinen Zugang. Deshalb hält er es für falsch, Integration nur auf Einwanderer zu beschränken.

Sein großes Ziel: Ein Partizipationsgesetzes, das allen Menschen mit Migrationshintergrund eine Teilhabe an Politik und Gesellschaft ermöglicht

In Kempten setzt er sich als Leiter des Hauses International dafür ein, Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenzubringen. Bei Musikveranstaltungen, Workshops zu Themen wie Religion und Kultur oder Vortragsabenden sollen sich die Bürger begegnen und einander kennenlernen. "Wenn dann jemand hinterher zu mir kommt und sagt, Mensch da hab ich ein interessantes Gespräch geführt, dann ist das der Lohn für meine Arbeit", erklärt Fischer.



Die meiste Zeit verbringt der 56-Jährige in seinem Büro in der Allgäuer Stadt. Aber seine ehrenamtlichen Tätigkeiten führen ihn auch immer wieder quer durch die Bundesrepublik. Gerade kommt er aus Nürnberg, von einer Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns. Zwischendurch muss er nach Berlin zur BZI-Geschäftsstelle.



In seiner Funktion als Bundesvorsitzender vertritt er die Interessen der Einwanderer in ganz Deutschland. Sein großes Ziel ist dabei die Einführung eines Partizipationsgesetzes, das allen Menschen mit Migrationshintergrund eine Teilhabe an Politik und Gesellschaft ermöglichen soll. Fischer setzt sich deshalb für ein Kommunalwahlrecht für alle Ausländer ein. "Jeder sollte die Gesellschaftspolitik dort mitbestimmen können, wo er dauerhaft lebt."



Vor knapp 30 Jahren kam Lajos Fischer selbst als Immigrant nach Deutschland. Aber nicht als Geflüchteter, sondern der Liebe wegen. Denn schon in den 1980er Jahren engagierte er sich im Freundschaftskreis der Partnerstädte Kemptens, zu der auch Sopron, seine ungarische Heimatstadt, zählt. Dabei lernte er damals seine heutige Frau kennen, eine Allgäuerin.

Lajos Fischer kam vor 30 Jahren aus Ungarn nach Bayern - der Liebe wegen

Der Neustart in Kempten sei ihm damals nicht schwer gefallen. "Ich hatte ja den Rückhalt meiner Frau und kannte durch die Städtepartnerschaft auch schon Leute in Kempten". Durch sein Germanistik-Studium beherrschte er außerdem von Anfang an die Sprache. "Trotzdem habe ich gemerkt, dass ich für manche der Sonderling "aus dem Osten" war." Die größte Umstellung habe es im Berufsleben gegeben. "In Ungarn hatte ich einen Krawattenjob mit viel Verantwortung", erzählt er. In Deutschland habe er zunächst Brötchen für eine Bäckerei ausgefahren. "Das war schon eine Umstellung."



Als Deutschlehrer für Spätaussiedler konnte er schließlich Fuß fassen. Später arbeitete er zehn Jahre lang in der offenen Jugendarbeit, bevor er an einer Wirtschaftsschule einen Posten als Lehrer bekam. "Ich hatte bei vielen Menschen eindeutig einen Vertrauensbonus dadurch, dass ich nicht in Deutschland geboren bin", erinnert er sich. Als "ungarischer Allgäuer" kennt er sich in der deutschen Kultur und Mentalität sehr gut aus. "Es ist ein großer Vorteil, dass ich beide Seiten erlebt habe, die des Einwanderers und die des Familienvaters mit deutscher Familie."



Diese Empathie für zwei Seiten ist eine wichtige Voraussetzung für die Herausforderungen in seinem Arbeitsalltag. Denn nicht immer funktioniert die Integration. "Dann muss man versuchen, die Gründe zu verstehen, auch wenn diese oft gar nicht auf den ersten Blick sichtbar sind". Idealismus sei in der Migrationsarbeit fehl am Platz. "Manchmal lassen sich die inneren Knoten nicht lösen. Das muss man akzeptieren, sonst ist man verloren und frustriert."



Auf das gegenseitige Verstehen setzt er auch bei seiner täglichen Arbeit. Deswegen freut er sich schon auf seinen nächsten Termin: eine Fahrt mit Flüchtlingen ins Haus der Geschichte nach Bonn.

(Viktoria Hingerl, dpa)