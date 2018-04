Mit Hitlergruß auf der Zugspitze

Zwei AfD-Mitglieder aus dem Kreisverband Freising-Pfaffenhofen sollen auf der Zugspitze den Hitlergruß gezeigt haben. Die Moosburger Aktivistengruppe "Erdlinge" postete ein entsprechendes Foto mit den beiden auf Facebook. Demnach posieren die beiden Männer auf dem Bild von 2014 unter dem Titel "Auf der höchsten Stelle vom Reich". Bei den beiden handele es sich um den heutigen Schatzmeister des Kreisverbandes, Markus Schirling, sowie den Beisitzer Frank Salloch. Mehrere Medien hatten über den Fall berichtet.



Beim AfD-Kreisverband sowie dessen Vorsitzenden, dem Bundestagsabgeordneten Johannes Huber, waren am Dienstag zunächst keine Stellungnahmen zu erhalten. Der "Süddeutschen Zeitung" hatte Huber mitgeteilt, er wolle die Sache erst prüfen und sich mit den beiden beraten, bevor er Stellung nehme.

Strafanzeige gestellt

"Die AfD muss entscheiden: Will sie solche Personen stützen und offen Rechtsradikalimus und die Ideologie des Nationalsozialismus mit unterstützen?", sagte Johannes Becher, Landtagskandidat für die Grünen für den Landkreis Freising, am Dienstag. Er hat nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen beide Personen bei der Staatsanwaltschaft Landshut gestellt.



Becher forderte die AfD im Landkreis Freising dazu auf, Schirling als Kandidaten für den Bezirkstag zurückzuziehen. "Alles andere als der Rücktritt von der Kandidatur und der Rücktritt von den Ämtern in der Partei wäre eine Solidarisierung der AfD mit offenem Rechtsradikalismus und der Ideologie des Nationalsozialismus." Der Grünen-Politiker rief auch Huber zum Handeln auf. "Wenn es mein Verein wäre, würde ich die beiden ausschließen." Andernfalls mache sich Huber mit deren Gedankengut gemein. (dpa)