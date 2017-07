Naturschützer fordern Transparenz

Bei der Entscheidung für einen dritten Nationalpark in Bayern hat der Bund Naturschutz (BN) ein transparentes Vorgehen gefordert. Dass die Gespräche zwischen Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) und seinem hessischen Amtskollegen Volker Bouffier (CDU) den Ausschlag für einen länderübergreifenden Nationalpark in der Rhön geben, glaube er nicht, sagte der BN-Landesbeauftragte Richard Mergner.



"Die Machbarkeitsstudien sind entscheidend." Mergner kritisierte den Zeitdruck in der Debatte. Noch im Juli will Seehofer entscheiden, mit welcher Region der Dialog und die Planungen weitergehen sollen.



Grundsätzlich freuen die Naturschützer sich, dass es gleich mehrere geeignete Kandidaten für einen weiteren Nationalpark in Bayern gebe. Den Spessart sieht Mergner wegen seiner größeren zusammenhängenden Fläche leicht im Vorteil gegenüber der Rhön. Auch der Steigerwald - offiziell schon aus dem Rennen - verdiene eine faire Chance. Zur Diskussion stehen zudem noch die Donau-Auen und der Frankenwald.

Wissenschaftler: Rhön und Spessart würden besonders profitieren

Die Rhön und der Spessart würden Studien des Würzburger Geografieprofessors Hubert Job zufolge wirtschaftlich besonders stark von einem Nationalpark profitieren, berichteten die "Nürnberger Nachrichten". Der Wissenschaftler habe im Auftrag des bayerischen Umweltministeriums die Regionen untersucht, die für einen dritten Nationalpark im Freistaat infrage kommen.



Den Untersuchungen zufolge wäre das finanzielle Plus für die Region Rhön am Größten. Im Jahr 2050 wäre demnach das Einkommen dort 27,5 Millionen Euro höher, die Zahl der touristisch relevanten Arbeitsplätze würde um 1119 zunehmen. Im Spessart würde das Zusatzeinkommen 2050 bei 10,7 Millionen Euro liegen und die Zahl der Tourismus-Arbeitsplätze um 383 steigen.



Auch für die Region Donauwälder ergäbe sich den Untersuchungen zufolge ein Plus, allerdings fällt es im Vergleich zu den anderen diskutierten Nationalparks niedriger aus: Demnach läge hier das zusätzliche Einkommen im Jahr 2050 bei 7,1 Millionen Euro, die Zahl der touristisch relevanten Arbeitsplätze würde um 250 steigen. Der vierte Kandidat - Frankenwald - wird noch untersucht.

(dpa)