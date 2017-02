Neue Bauernregeln erzürnen Landwirte und Politiker

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) für ihre Bauernregeln scharf kritisiert. Diese seien nicht nur eine "Verunglimpfung, sondern eine Beleidigung", sagte Seehofer heute auf dem Rossmarkt im oberpfälzischen Berching. "Ich rufe die Umweltministerin auf, sich bei den Bauern zu entschuldigen", betonte der Ministerpräsident.



Die Kampagne mit elf Reimen kostet Angaben zufolge 1,6 Millionen Euro. Sprüche wie "Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein" hatten zuvor auch unter anderem Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) und den Bauernverband erzürnt.

Mit der Kampagne will das Bundesumweltministerium Missstände in der Landwirtschaft anprangern. Doch wegen einzelner schwarzer Schafe fühlt sich jetzt ein ganzer Berufsstand verhöhnt. „Ein Schlag ins Gesicht von Tausenden verantwortungsvoll arbeitenden Bauern“, sagt Bayerns Bauernpräsident Walter Heidl und fordert den Rücktritt von Hendricks. „Mit dieser unsäglichen Meinungsmache gegen alle Bauernfamilien ist Hendricks eindeutig übers Ziel hinaus geschossen“, wettert er.

Auch der Deutsche Bauernverband als Dachorganisation kritisiert die Kampagne. Er spricht von „staatlichem Mobbing gegen den landwirtschaftlichen Berufsstand“, ruft dazu auf, eine Online-Petition dagegen zu unterschreiben, und dichtete seinerseits neue Bauernregeln. „Schließt der Bauer Hof und Stall, brachten die Umweltauflagen ihn zu Fall“ lautet zum Beispiel ein Slogan.

Die Sprüche aus dem Bundesumweltministerium werden bis Mitte März auf Plakaten in über 70 Städten zu lesen sein - in Bayern in München, Augsburg, Erlangen, Fürth, Ingolstadt, Nürnberg, Regensburg und Würzburg.

(BSZ, dpa)