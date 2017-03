Neue Gewerbegebiete und eine Skischaukel

Bayerns neue Gewerbegebiete müssen künftig nicht mehr in direkter Nähe von Siedlungen gebaut werden. Das Kabinett lockerte am Dienstag das sogenannte Anbindegebot. Dadurch sollen sich Firmen - etwa Industrie, Handwerk und Logistik - auch abseits von Ortschaften an Autobahnausfahrten, vierspurigen Straßen und Bahnstrecken ansiedeln dürfen. Große Möbelhäuser oder andere große Einzelhandelskomplexe sind weiterhin ausgenommen. Das neue Landesentwicklungsprogramm (LEP) muss vor dem Inkrafttreten noch vom Landtag beschlossen werden.



"Damit geben wir den Kommunen mehr Freiheit und verbessern den Naturschutz", sagte Finanz- und Heimatminister Markus Söder (CSU) in München. Der ländliche Raum brauche Möglichkeiten, um sich zu entwickeln, er sei kein Museum. Auch der Zuzug von Menschen nach Bayern mache das Programm notwendig: "Zwei Millionen Menschen mehr werden wahrscheinlich ein kleines bisschen mehr Fläche brauchen."



Der Flächenverbrauch werde dadurch nicht steigen, sagte Söder. Ohnehin sei die Kritik - etwa von Umweltverbänden und Grünen - falsch, dass es in Bayern zu viel versiegelte Fläche gebe. 11,9 Prozent des Landes würden derzeit als Siedlungs- und Verkehrsfläche genutzt, bundesweit liege der Durchschnitt bei 13,7 Prozent. "Bayern ist im bundesweiten Vergleich unterdurchschnittlich besiedelt", betonte Söder.

Weg zur umstrittenen Skischaukel am Reidberger Horn ist frei

Das LEP soll ländliche Regionen stärken und Ballungszentren entzerren. Deshalb sollen 59 Gemeinden zu sogenannten Ober- und Mittelzentren hochgestuft werden - dort sind dann größere Gewerbeansiedlungen erlaubt. Kreise und Gemeinden, die von Bevölkerungsschwund bedroht sind, können zudem mit höheren finanziellen Zuschüssen rechnen: Dem "Raum mit besonderem Handlungsbedarf" werden viele Kommunen zusätzlich zugerechnet.



Mit Blick auf den Bau neuer Stromtrassen legt das LEP erstmals einen Mindestabstand von Höchstspannungsleitungen zu Wohngebäuden oder Schulen fest. Zum Schutz des Wohnumfeldes gilt künftig innerhalb von Ortschaften ein Mindestabstand von 400 Metern, außerhalb von Ortschaften soll ein Mindestabstand von 200 Metern gelten.



Auch der Weg zur umstrittenen Skischaukel am Riedberger Horn im Allgäu ist mit dem neuen LEP frei. Die für das Liftprojekt vorgesehene Fläche von 80 Hektar wird aus der strengsten Alpen-Schutzzone C herausgenommen. Eine Ersatzfläche von 304 Hektar soll stattdessen neu dort aufgenommen werden. Über den Bau der Skischaukel entscheidet nicht die Staatsregierung. Für die endgültige Prüfung und Genehmigung des Vorhabens ist das Landratsamt zuständig.

Opposition: "Schlechter Tag für den Umweltschutz"

Die Gemeinden Balderschwang und Obermaiselstein wollen ihre beiden Skigebiete mit einem neuen Skilift verbinden, um angesichts der Konkurrenz in Österreich attraktiv zu bleiben. Die Bevölkerung dort hat sich in Bürgerbefragungen für den Zusammenschluss ausgesprochen.



Heimatminister Markus Söder (CSU) verteidigte den Kabinettsbeschluss. Es sei nur ein sehr kleiner Teil der strengen Schutzzone C betroffen, außerdem würden hochwertigste Flächen strenger geschützt. "Das ist eine deutliche Verbesserung für den Naturschutz", argumentierte er.



Naturschützer und verschiedene Verbände kritisieren das Vorgehen der Staatsregierung als inakzeptablen Taschenspielertrick - sie drohen mit Klagen. Zudem warnen sie davor, dass andere Kommunen dem Allgäuer Beispiel folgen könnten. Dem widersprach Söder: Man ändere das Landesentwicklungsprogramm nicht jedes Jahr. Und es gebe auch keine vergleichbare Situation in anderen Kommunen



Die Opposition im Landtag, Umweltverbände und die kommunalen Spitzenverbände kritisierten die LEP-Neuerungen im Gesamten scharf. Sie sprachen von vertanen Chancen und einem schlechten Tag für den Umweltschutz.

(dpa)