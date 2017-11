Neuland war gestern

IT-Steinzeit im 21. Jahrhundert: Jeder zweite Lehrer beklagt in einer neuen Studie, dass die Internetanbindung an den Schulen viel zu langsam ist. Zwar will die Staatsregierung das „digitale Klassenzimmer“ stärker fördern – wie, ließ Kultusminister Ludwig Spaenle offen. Der Bayerische Städtetag befürchtet bereits ein Zwei-Klassen-System: vernetzte Klassenzimmer in reichen Städten, analoge Schulen andernorts.



Da klingt es natürlich gut, wenn sich die Jamaika-Sondierer einig sind darüber, den Breitbandausbau mit Glasfaseranschlüssen voranzutreiben. Bis 2025 soll jetzt eine flächendeckende Versorgung mit einer Internet-Bandbreite von einem Gigabit pro Sekunde erreicht werden. Ein äußerst ambitioniertes Ziel: Während in Estland bereits 73 Prozent der Haushalte über Turbo-Leitungen verfügen, sind es in Deutschland erst 6,6 Prozent. Damit liegt Deutschland im OECD-Vergleich auf Platz 28 – das ist der viertletzte.

Bereits 2009 versprach Merkel, Deutschland mit schnellem Internet zu versorgen

Fakt ist: Obwohl E-Health, 8K-Fernsehen, Smart Cities und Industrie 4.0 die Zukunft sind, haben ganze Gewerbegebiete in Bayern keinen schnellen Internetanschluss. Bundesweit verfügen nur sieben Prozent der mittelständischen Unternehmen über eine Internetverbindung mit 50 Megabit pro Sekunde oder mehr.



Doch ob die Jamaika-Verheißungen je Wirklichkeit werden, steht dahin. Bereits 2009 versprach Kanzlerin Angela Merkel, Deutschland mit schnellem Internet zu versorgen – daraus wurde nichts. Selbst der Plan der abgewählten Großen Koalition, bis 2018 alle Haushalte mit einer Geschwindigkeit von mindestens 50 Megabit pro Sekunde zu versorgen, ist vom Scheitern bedroht. Ende 2016 lag die Versorgungsquote bei 75 Prozent der Haushalte, auf dem Land bei nur einem Drittel.



Der Netzausbau darf nicht länger stiefmütterlich behandelt werden. Es muss endlich Geld fließen. Die 10 Milliarden Euro pro Jahr, die der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert, sind nicht überzogen. Doch genannt wurden von den Jamaikanern nur Summen um die 20 Milliarden Euro – insgesamt bis 2025. Übrigens warten auch Schulen vergeblich auf die bereits 2015 zugesagten 5 Milliarden Euro für den digitalen Ausbau. Zu wünschen ist, dass Merkel sich an ihre Versprechen erinnert – und das Jamaika-Team seine hält.