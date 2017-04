Noch ein Nationalpark? Unnötig!

Ein weiterer Nationalpark in Bayern – das klingt erst mal super: Was gäbe es auch gegen den Wunsch des bayerischen Ministerpräsidenten und seiner Umweltministerin einzuwenden? Doch wenn man beispielsweise beim Spessart – derzeit der heißeste Kandidat – genauer hinschaut, kommen Zweifel am versprochenen ökologischen Gewinn. Der Freistaat kann sich nämlich keine eigenen rechtlichen Vorgaben stricken, es gibt nur die Vorgaben des Bundes. Und die besagen unter anderem, dass in einem Nationalpark jegliche Forstwirtschaft streng verboten ist.



Für den Spessart wäre das eine Katastrophe. Denn der Reiz dieses Waldes resultiert unter anderem aus den äußerst seltenen Taubeneichen. Müssten die Waldbauern deren Pflege einstellen, würden schon nach wenigen Jahrzehnten die Buchen dominieren, die mit den rauen klimatischen Bedingungen und den kargen Böden besser zurechtkommen. Zudem sind die Eichen Heimat für ebenfalls seltene Käfer- und Pflanzenarten. Ein Nationalpark um den Preis des Verlusts an Biodiversität – das kann auch der Bund Naturschutz nicht ernsthaft wollen.

Der Wunsch, den eigenen Ruhm zu mehren:

Das ist kein Argument für einen Nationalpark

Explodierende Touristenzahlen sind im Spessart künftig auch nicht zu erwarten. Dafür ist die Landschaft einfach zu unspektakulär, und es fehlt an der notwendigen Infrastruktur im Fremdenverkehr, etwa an hochwertigen Hotels. Eher gehen den Menschen dank strenger Schutzvorschriften Einnahmen verloren.

Was treibt die Politiker also an? Das grüne Gewissen eher nicht. Die Gründung eines Nationalparks verspricht Ruhm weit über die eigene Amts-, ja Lebenszeit hinaus. Ministerpräsident Alfons Goppel bekam 1970 seinen Nationalpark Bayerischer Wald, Max Streibl 1990 seinen Nationalpark Berchtesgaden. Und auch Seehofer will sich damit vermutlich ein Denkmal setzen.



Mit Blick auf den geforderten dritten Nationalpark gibt es indes eine Lösung, die der Natur mehr nutzt: eine territoriale Ausweitung bereits bestehender geschützter Gebiete. Zwischen der höchsten Öko-Klassifizierung und Regionen ohne speziellen Schutz kennt der Gesetzgeber diverse Zwischenformen: etwa den Naturpark oder das Biosphärenreservat. Diese könnte man vermehren beziehungsweise vergrößern – ein Kompromiss, der allerdings einen entscheidenden Haken hat: den fehlenden PR-Faktor.