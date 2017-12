Numerus Clausus ist verfassungswidrig

Das Verfahren zur Vergabe von Studienplätzen im Fach Humanmedizin ist teilweise verfassungswidrig. Die beanstandeten Regelungen von Bund und Ländern verletzen den grundrechtlichen Anspruch der Studienplatzbewerber auf gleiche Teilhabe am staatlichen Studienangebot, entschied das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil am Dienstag in Karlsruhe. Grundsätzlich sei die Vergabe nach den besten Abiturnoten, nach Wartezeit und nach einer Auswahl durch die Universitäten aber mit dem Grundgesetz zu vereinbaren. Das Bundesverfassungsgericht lässt dem Gesetzgeber bis Ende 2019 Zeit, die Mängel zu beheben. (Az. 1 BvL 3/14 und 4/14)



So müsse die Zahl der Wartesemester, die aktuell etwa bei 15 liegt, enger begrenzt werden, entschied der Erste Senat unter Vorsitz von Ferdinand Kirchhof. Auch dürfe eine Festlegung auf höchstens sechs gewünschte Studienorte nicht dazu führen, dass ein Bewerber, der eigentlich erfolgreich wäre, am Ende leer ausgeht. Im Auswahlverfahren bei den Hochschulen müsse eine Vergleichbarkeit der Abiturnoten über Landesgrenzen hinweg sichergestellt werden. Auch dürfe hier die Abiturnote nicht das einzige Kriterium sein.

Ärztekammer fordert umfassende Neuordnung

Auf jeden Studienplatz kommen mehrere Bewerber. Die Verteilung läuft zu 20 Prozent über die besten Schulnoten, zu 20 Prozent über Wartezeit und zu 60 Prozent über ein Auswahlverfahren direkt bei den Hochschulen. Aber auch dabei spielt die Abiturnote eine wichtige Rolle. Vorab wird schon ein Teil der Studienplätze nach speziellen Kriterien vergeben - etwa Härtefällen oder dem Bedarf des öffentlichen Dienstes an Medizinern.



Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte in Karlsruhe zwei Fälle von Bewerbern aus Schleswig-Holstein und Hamburg vorgelegt, die keinen Studienplatz im Fach Humanmedizin bekommen hatten.

Die Bundesärztekammer hält das Karlsruher Urteil für "das richtige Signal zur richtigen Zeit". Ärztekammer-Präsident Frank Ulrich Montgomery erklärte, bei der überfälligen Reform des Medizinstudiums müsse nun endlich Tempo gemacht werden. Er mahnte eine umfassende Neuordnung an: "Bund und Länder sollten das Urteil zum Anlass nehmen, die Studienzulassung gerechter zu gestalten und besser auf die Erfordernisse einer Gesellschaft im Wandel auszurichten."

Huml: Nicht jeder Einser-Abiturient ist zwingend ein guter Arzt

Auch Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml begrüßte das Urteil. "Nunmehr wird bestätigt, dass die Regeln zur Vergabe von Studienplätzen am Kriterium der Eignung für das Medizinstudium und Anforderungen an ärztliche Tätigkeiten ausgerichtet werden müssen. Denn klar ist: Nicht jeder Einser-Abiturient ist zwingend auch in der Patientenversorgung ein guter Arzt", teilte sie mit.

Huml forderte eine zügige Umsetzung des sogenannten "Masterplans Medizinstudium 2020", den BUnd und Länder bereits Ende März gemeinsam beschlossen haben. Die Ministerin unterstrich: "Die wohnortnahe medizinische Versorgung ist den Menschen zu Recht ein wichtiges Anliegen." Jetzt müssten die 37 Maßnahmen des Reformpakets auch zügig umgesetzt werden.

(dpa, BSZ)

Foto (dpa): Lukas Valentin Floyd Jäger war einer der Kläger im Ausgangsverfahren.