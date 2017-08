Obazda-Fake-News

Abzocke unter den Wirten, weil die EU mal wieder spinnt! So oder ähnlich lauten die Vorwürfe im Netz, seit herauskam, dass die EU-Kommission den Obazdn ins Register der „geschützten geografischen Angabe“ aufgenommen hat. Die Wirte wüteten im Netz, dass sie ab sofort jedes Jahr bis zu 300 Euro für Kontrollen zahlen müssen, wenn sie die bayerische Käsespezialität anbieten wollen. Einige Gastronomen drohten gar, den Obazdn gar nicht mehr anzubieten oder ihm auf der Speisekarte einen Fantasienamen zu geben.



Klar ist es immer lustig, auf die verpeilten EU-Bürokraten zu schimpfen. Allerdings: In diesem Fall sind Bayerns Wirte Fake News aufgesessen. Und das kam so:



In vielen, vor allem ländlichen, Wirtshäusern, wird Obazda noch selbst hergestellt, häufig nach einem alten Familienrezept. Manche Wirte servieren ihren Gästen aber auch fertige Ware aus dem Großhandel. Und dann gibt es noch die schwarzen Schafe, die Ware made in Fernost servieren – teilweise mit Tofu statt Käse drin.



Das nun erzürnte die Landesvereinigung der bayerischen Milchwirtschaft: „Wo Obazda drauf steht, da muss es sich auch um traditionell bayerischen Obazda handeln“, fordert Maria Linderer, die Geschäftsführerin des Verbands. „Und nicht um irgendwelches gepanschtes Zeug.“ Es muss nicht gleich Tofu sein. Panschen ließe sich schon dadurch, dass statt eines vorgeschriebenen Camembert-Mindestanteils von 40 Prozent mehr billiger Frischkäse untergemischt wird. Motto: A Preiß schmeckt des eh net raus.



Die Milchwirtschaft initiierte deshalb eine „Schutzgemeinschaft für den Obazda“, unterstützt vom Hotel- und Gaststättenverband und der Landesanstalt für Landwirtschaft. Im Juni 2015 nahm dann die EU-Kommission die bayerische Käsespezialität tatsächlich ins Register der „geschützten geografischen Angabe“ auf. Die asiatischen Fake-Obazda waren ausgebremst. Zur Sicherheit sollten fortan aber einmal jährlich Kontrollen in den bayerischen Wirtshäusern stattfinden, die Obazda anbieten. „So sind nun mal die Regeln der EU für das regionale Qualitätssiegel“, sagt der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber. „Wer dabei sein will, muss sich dran halten.“



Ob wirklich alle Wirte dabei sein wollen, sei mal dahingestellt. Rasch kursierte das Gerücht über die teuren Kontrollen. Der Verband der Milchwirtschaft drang mit seiner Beteuerung, die Kontrolle koste nur einen „niedrigen zweistelligen Betrag“, nicht mehr durch.



Einen Schuldigen an der Misere hat der Milchwirtschaftsverband freilich ausgemacht: den Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Der habe es versäumt, seine Mitglieder rechtzeitig zu informieren. Dehoga-Sprecherin Laura Schmidt wehrt sich: „Das stimmt nicht.“ Man habe zwei Mal einen Newsletter verschickt. „Wenn die Mitglieder das Angebot nicht nutzen und eher auf die sozialen Medien hören, können wir nichts dafür.“ So oder so: Von 40 000 Gasthäusern gehören nur 12 000 der Interessenvereinigung Dehoga an, nur sie erhalten den Newsletter.



Und wer liest schon sorgfältig alle Newsletter, die laufend hereinflattern? Wo es doch so viel schneller geht, sich über Facebook informieren zu lassen, wo immer alles so schön zugespitzt ist – allzu oft aber eben auch nicht stimmt. (André Paul)