Oberdreiste Autobosse

Die Drohkulisse war klar: Entzug der Betriebserlaubnis für den Porsche Cayenne 3-Liter-Diesel durch Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) – und ein Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU), der erstmals Sammelklagen gegen die deutschen Autokonzerne ins Spiel bringt. Doch beim „Dieselgipfel“ in Berlin sind die Autobosse mit einem blauen Auge davongekommen. Wohl auch, weil die Bundesregierung jahrzehntelang mit den Vorständen gemeinsame Sache gemacht hat. Erst seit massiver Druck aus Brüssel kommt, die Luftqualität in Deutschlands Großstädten zu verbessern, scheinen sich die Chefs der deutschen Schlüsselindustrie langsam zu bewegen.

Merkel hat die Autokonzerne zu lange geschont



Diese Behäbigkeit werden aber die Dieselfahrer ausbaden, indem sie temporäre Fahrverbote in einigen Städten ertragen müssen. Denn nach wie vor stellt die Autobranche, an der hierzulande über eine Million Arbeitsplätze hängen, ein sogenanntes Klumpenrisiko dar. Bricht dieser systemrelevante Klumpen zusammen, reißt er die deutsche Wirtschaft massiv nach unten. Deshalb weicht Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die seit ihrem Amtsantritt 2005 die deutschen Autokonzerne geschont hat, von diesem Weg nicht ab.



Die EU-Kommission wird erst die Bundesrepublik verklagen müssen, bevor der Bund von den Autoherstellern nicht nur die jetzt vereinbarten Software-Updates, sondern eine Stickoxid-Reinigung mit höchstem Wirkungsgrad für jeden Diesel verlangen wird. Kosten jeweils pro Fahrzeug: 150 und 1500 Euro. Der Preisunterschied macht klar, worum es den Autobossen geht. Sie wollen möglichst kostengünstig aus der von ihnen selbst verursachten Misere kommen. Denn die Politik will, dass kein Dieselfahrer diese Beträge selbst berappen muss. Die Bundesregierung hätte beim „Dieselgipfel“ durchaus fordernder auftreten können. Haben die deutschen Autokonzerne doch schätzungsweise 50 Milliarden Euro in der Kriegskasse, um die Dieselnachrüstung finanzieren zu können.