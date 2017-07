Ohne Angst auf das Oktoberfest

Die Terroranschläge von Nizza und Ansbach vor genau einem Jahr hatten bei der Stadt München und der Polizei mit Blick auf das Oktoberfest hektische Betriebsamkeit ausgelöst. Zwar waren die Maßnahmen für die Sicherheit schon in den Vorjahren deutlich hochgefahren worden, doch der Lkw-Attentäter auf der Strandpromenade von Nizza und der letztlich gescheiterte Rucksackbomber in der Ansbacher Altstadt ließen die Behörden ihre Konzepte völlig neu bewerten. Die Folgen: Das Festgelände auf der Theresienwiese wurde komplett eingezäunt, zudem wurden Einlasskontrollen und Taschenverbote eingeführt. Bei 5,6 Millionen Besuchern in 17 Tagen ein logistischer Kraftakt.



Im Landtag hat nun Innenminister Joachim Herrmann eine positive Bilanz gezogen. Die ergriffenen Maßnahmen hätten sich bewährt, berichtete er im Innenausschuss. Das Sicherheitsniveau sei allein schon dadurch erhöht worden, dass bei den Einlasskontrollen Dutzende Messer, Schlagstöcke und andere Waffen sichergestellt worden seien. In der Folge sei die Zahl der auf der Wiesn registrierten Straftaten um 12 Prozent und die der Körperverletzungen um 10,5 Prozent gesunken.

Neu: Polizisten mit Body-Cams



Erfolgreich sei auch die Ausweitung der Video-Überwachung des Festgeländes mit 29 Kameras sowie der Modellversuch zur Ausstattung der Polizeikräften mit einem Messenger-Dienst zur Übertragung von Bild-, Video- und Audio-Dateien und deren Standortbestimmung durch GPS. Dies habe schnelleres Ein- und Zugreifen ermöglicht und soll nun auf den polizeilichen Alltagsbetrieb ausgeweitet werden, kündigte Herrmann an.



Für die diesjährige Wiesn stehen demnach weitere Optimierungen an. So sollen die Besucherströme effizienter gelenkt und die Video-Überwachung technisch aufgerüstet werden. Ein Teil der auf dem Festgelände eingesetzten Polizisten wird an der Uniform angebrachte Body-Cams erhalten. „Wir wollen die Wiesn nicht zu einer Festung ausbauen, aber das Menschenmögliche leisten, um für die Besucher ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten“, erklärte Herrmann. Lob gab es dafür vom SPD-Polizeiexperten Peter Paul Gantzer. Aus seiner Sicht habe die Polizei die Sicherheitslage auf der Wiesn im Griff. Sie sei Garant dafür, dass die Besucher ohne Angst auf das Oktoberfest gehen könnten.



Auf Nachfrage von Eva Gottstein (FW) räumte Polizeipräsident Wilhelm Schmidbauer Probleme mit den von der Stadt und den Wiesn-Wirten eingesetzten privaten Sicherheitskräften ein. Vergangenes Jahr sei deren Zahl von 150 auf 450 aufgestockt worden. Es werde immer schwieriger, geeignetes und ausreichend qualifiziertes Personal zu finden. Die Polizei sei bemüht, die Sicherheitskräfte zu „ordentlichen Kontrollen“ und „höflichem Auftreten“ anzuhalten. Katharina Schulze (Grüne) sah in den Rückstauzonen der Eingangskontrolle ein mögliches terroristisches Anschlagsziel. Hier müsse für eine Entzerrung gesorgt werden. Schmidbauer erklärte dazu, die Lösung dieser Frage sei Teil der Überlegungen bei der Besucherlenkung. Zudem werde die Polizei auch Vorfeldkontrollen durchführen. (Jürgen Umlauft)