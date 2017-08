Platzsparend bauen? Lohnt sich nicht!

Man muss schon ein wenig suchen, um den aktuellen Bericht des Landesamtes für Umwelt (LfU) zur Bodenversiegelung in Bayern auf der Internetseite der Institution zu finden. Er schlummerte da auch schon ein paar Wochen, als Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann darauf stieß. Offiziell verkündet ist die Veröffentlichung bis heute nicht. Das könnte an den Daten liegen, die der Staatsregierung in der Debatte um die Novelle des Landesentwicklungsprogramms mit den geplanten Lockerungen für die Ansiedlung von Gewerbe auf der grünen Wiese so gar nicht in den Kram passen werden. Denn immer mehr Landesfläche verschwindet unter Asphalt und Beton.



Ende 2015 waren 4240 Quadratkilometer Bayerns durch Wohn- und Gewerbebauten sowie Verkehrsflächen versiegelt. Das entspricht einem Anteil von sechs Prozent an der Gesamtfläche Bayerns. Im Jahr 2000 waren es noch 3570 Quadratkilometer. Die Entwicklung entspricht einem Zuwachs von 18,8 Prozent. Gleichzeitig wuchs die Bevölkerung Bayerns aber nur um fünf Prozent. Die Bodenversiegelung hat sich also vom Bevölkerungswachstum dramatisch abgekoppelt. Besonders auffällig: Die höchsten Zunahmen bei der Versiegelung erfuhren nicht die Metropolen, sondern die ländlichen Räume. Den bayernweiten Spitzenwert erreichte der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab, wo binnen 15 Jahren 26,4 Quadratkilometer versiegelt wurden. Überhaupt ist die Oberpfalz der Bezirk mit dem größten Zuwachs an zubetonierter Fläche.



Das Spannende an dem Versiegelungsbericht ist, dass nur die tatsächlich betonierten und asphaltierten Flächen aufgenommen wurden. Grünstreifen, Baumreihen oder Gärten wurden nicht mitgezählt, obwohl sie überplant sind und damit statistisch zur „verbrauchten“ Fläche zählen. Deren Anteil liegt bayernweit bei 13,1 Prozent – auch hier ist die Tendenz steigend. Ermittelt wurde die versiegelte Fläche durch die Auswertung von Satellitenbildern. Doch auch hier sind noch kleine Unschärfen drin. So blieben land- und forstwirtschaftliche Wege wegen des Auswertungsaufwandes unberücksichtigt. In Wirklichkeit umfasst die versiegelte Fläche also noch mehr als die im Bericht genannten sechs Prozent.

Ein Supermarkt auf zwei Ebenen: Oben einkaufen, unten parken -

Das kann Platz sparen

Hartmann sieht in den LfU-Daten den kürzlich gefassten Grünen-Beschluss bestätigt, ein Volksbegehren gegen den Flächenfraß zu starten. Ziel ist, im Landesplanungsgesetz ab 2020 eine Höchstgrenze für den Flächenverbrauch von 4,7 Hektar am Tag einzuziehen. Das entspricht dem bayerischen Anteil an der bundesweiten, bislang aber nur unverbindlichen Vorgabe von maximal 30 Hektar Flächenverbrauch am Tag. Im Prinzip sind die Grünen damit sogar lascher als die Staatsregierung, die sich in ihrem Flächensparplan eine Kreislaufwirtschaft ohne neuen Flächenverbrauch zum Ziel gesetzt hat. Bislang allerdings ohne Erfolg.Dass vor allem auf dem Land der Flächenfraß zunimmt, ist für Hartmann keine Überraschung. Das sei vor allem dem billigen Bau- und Gewerbegrund geschuldet. Auf dem Land lohne sich der schonende Umgang mit freier Fläche nicht, erklärt Hartmann. Statt platzsparend in die Höhe werde vielmehr in die Breite gebaut. Hartmann versteht nicht, warum ein Baumarkt sein Sortiment unbedingt ebenerdig mit einem riesigen Parkplatz vor der Tür anbieten muss. „Das geht auch über zwei Etagen mit Tiefgarage darunter“, betont er. Damit lasse sich die versiegelte Fläche mit einem Schlag mindestens halbieren. Dass das nicht geschieht, sieht Hartmann als „totales Versagen der Landesplanung“, die keine entsprechenden Vorgaben zum flächensparenden Bauen mache.

Im Kampf gegen die Versiegelung glaubt Hartmann, ein ur-grünes Thema für den Landtagswahlkampf 2018 entdeckt zu haben. „Der Flächenfraß ist ein politisch brisantes Thema, das einen großen Teil der Menschen in Bayern bewegt, und zwar gerade auch Wertkonservative aus der CSU-Anhängerschaft“, will Hartmann erkannt haben. Auf dem Land stellten sich immer mehr Leute die Frage, was mit ihrer Heimat passiere. Ortsränder, an denen früher Bolzplätze oder kleine Biotope lagen, seien nun zugepflastert mit Discountern und Gewerbegebieten. Genau das bestätigt jetzt der Versiegelungbericht des LfU.

(Jürgen Umlauft)