Problematische Wahrsagerei

Nur ganz knapp, wenn überhaupt, werde die CDU gewinnen, verkündeten die Demoskopen vor der Wahl im Saarland. Es war nicht die erste Blamage der methodisch arbeitenden Hellseher in letzter Zeit. Auch unter den Propheten, die mit den Verzerrungseffekten des amerikanischen Wahlrechts vertraut sind, tippten nur zwei, drei Außenseiter auf einen Sieg Donald Trumps. Der Brexit wäre ein Gespenst geblieben, hätte sich die Wirklichkeit an die zuvor hinaustrompeteten Prognosen gehalten. Ein deutscher Guru, der Sozialwissenschaftler Volker Stocké, ist mittlerweile so selbstkritisch geworden, für die bevorstehende Bundestagswahl ein besonders seltsames Ereignis vorherzusagen: das demoskopische Desaster.

Sich auf die größten und gröbsten Schnitzer der Fachleute einen Reim zu machen, fällt den Laien schwer. Nun gut, die Methoden werden verfeinert und den massenpsychologischen Gegebenheiten immer wieder angepasst werden, denn die Lust an der eigenen Lächerlichkeit ist auch unter Meinungsforschern nicht sehr ausgeprägt.

Die "soziale Erwünschtheit": Sagen, was opportun ist



Doch zurück zu den Laien, den befragten Wahlberechtigten. Vielleicht schwindelt der eine oder andere tatsächlich. Vielleicht berücksichtigt manch einer die so genannte „soziale Erwünschtheit“ und äußert sich konformistisch. Was aber, wenn jemand dem Fragesteller besten Wissens und Gewissens antwortet und kurz darauf seine parteipolitische Präferenz ändert? Dann haben wir einen jener über den Schellenkönig gelobten Musterbürger vor uns, die sich Tag für Tag informieren und ihre Meinung immer wieder neu justieren. Schließlich wussten nur Ideologen bereits 2007, was sie 2017 wählen werden.



Doch was viel wichtiger ist: Auch der typische, der nicht befragte Wähler wird mit Umfrageergebnissen bombardiert. Er nimmt sie für bare Münze, und das umso williger, je solider der Ruf der Zukunftsspezialisten ist. Er sieht in den Vorhersagen reale Gefahr oder reale Verheißung und hat zum Glück für eine Reaktion noch Zeit und Gelegenheit. Die Engländer prägten den Begriff der sich selbst erfüllenden Prophetie. Hier hingegen müsste die Rede von einer Voraussage sein, die gerade deshalb nicht eintrifft, weil sie fachlich einwandfrei war.