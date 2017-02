Pronold macht den Gabriel

Bayern-SPD-Chef Florian Pronold will seinen Posten abgeben - und hat Generalsekretärin Natascha Kohnen als seine Nachfolgerin vorgeschlagen. Kohnen solle nach seinem Willen auch Spitzenkandidatin für die Landtagswahl werden, sagte Pronold.

Konkret bedeutet dies, dass sich Pronold auf dem nächsten Landesparteitag im Mai nicht mehr zur Wiederwahl stellen und stattdessen Kohnen ins Rennen schicken wird. Die Frage der Spitzenkandidatur für die Landtagswahl solle aber erst nach der Bundestagswahl endgültig geklärt werden, betonte er.

Mit Kohnen habe er schon vor zwei Jahren gesprochen

Pronold betonte, er habe bereits vor zwei Jahren mit Kohnen darüber gesprochen, den Landesvorsitz an sie abzugeben. Kohnen sei "eine große Sympathieträgerin" und wäre die "ideale Spitzenkandidatin für die nächste Landtagswahl". Eine Spitzenkandidatur könne sie aber nicht aus dem Amt der Generalsekretärin heraus anstreben, sondern nur als Vorsitzende.



Die SPD war in einer Umfrage zuletzt auf nur noch 14 Prozent abgestürzt. Seitdem war intern diskutiert worden, ob Pronold noch der richtige Landesvorsitzende ist. Pronold präsentierte aber nun eine eigene Umfrage, die die Bayern-SPD nach der Kür von Martin Schulz zum SPD-Kanzlerkandidatenin Auftrag gegeben hatte. Demnach würde die Bayern-SPD, wenn jetzt Bundestagswahl wäre, in Bayern auf 22 Prozent der Stimmen kommen. Für die Umfrage hatte das Institut "Kantar Public" 1000 Wahlberechtigte in Bayern telefonisch befragt. (dpa)

SPD-Chefs in Bayern

Bayerns SPD blickt auf eine rund 125-jährige Geschichte zurück. In dieser Zeit hatte sie laut Homepage der Partei bisher 13 Vorsitzende:



1892-1918 Georg von Vollmar

1918-1933 Erhard Auer

1946-1947 Lisa Albrecht

1946-1947 Wilhelm Hoegner

1947-1963 Waldemar von Knoeringen

1963-1972 Volkmar Gabert

1972-1977 Hans-Jochen Vogel

1977-1985 Helmut Rothemund

1985-1991 Rudolf Schöfberger

1991-2000 Renate Schmidt

2000-2003 Wolfgang Hoderlein

2003-2009 Ludwig Stiegler

seit 2009 Florian Pronold



Während der Diktatur der Nationalsozialisten galt ein allgemeines Parteiverbot. Die SPD war nach eigenen Angaben erst im Januar 1946 wieder zugelassen worden. Hoegner wurde bei einer Landeskonferenz der bayerischen SPD zum Vorsitzenden eines zunächst provisorischen Landesvorstands gewählt. Albrecht war den Angaben zufolge im selben Zeitraum kurzzeitig Landesvorsitzende. (dpa)