Raus aus der digitalen Steinzeit

Kriminelle greifen nicht mehr zum Telefon, sondern nutzen zunehmend Internet-Messengerdienste. So erhielten die Attentäter von Würzburg und Ansbach ihre Anweisungen über WhatsApp. „Töte sie alle“, schrieb der Chat-Partner kurz vor dem Ansbacher Bombenanschlag. Doch selbst wenn Ermittler einer schweren Straftat rechtzeitig auf der Spur sind: Die Überwachung von verschlüsselten Messengerdiensten ist rechtlich derzeit nicht möglich.



Grund dafür ist die Trennung zwischen „Telekommunikationsdiensten“ und „Telemediendiensten“. Zu ersterem gehören Anrufe, SMS und IP-Adressen. Im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung (VDS) müssen Anbieter zehn Wochen speichern, wer mit wem wann telefoniert oder gesimst hat und das auf richterliche Anordnung rausrücken. WhatsApp, Skype oder die sozialen Medien zählen dagegen zu den Telemediendiensten – hier müssen die Anbieter für die Behörden deshalb keine Verbindungsdaten aufheben.



„Das geltende Recht ist aus der digitalen Steinzeit und muss schleunigst geändert werden“, sagt Justizminister Winfried Bausback (CSU) der BSZ. Er fordert eine Erhöhung der Speicherfrist für alle Verkehrsdaten – auch der von Messenger- und E-Mail-Diensten – auf sechs Monate und eine Vereinfachung des Abrufs dieser Daten. Aktuell sei dies zum Beispiel bei Verdacht der Terrorismusfinanzierung nicht möglich. „Wir stellen so letztlich nur den Zustand wieder her, wie er in Zeiten der analogen Telefone mit Wählscheibe galt“, erklärt Bausback.



Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ergänzt, bei den Telemediendiensten sollte auch nicht zwischen Messengerdiensten, Dating-Communities, Suchmaschinen oder Webshops unterschieden werden. „Vielmehr sollten sämtliche Telemedienanbieter von der Speicherfrist umfasst sein – gerade weil sie einem stetigen Wandel unterliegen“, erklärt er der BSZ. Bei ausländischen Anbietern setzt der Minister auf eine entsprechende europäische Regelung. Denn gerade bei der Herausgabe der Daten müsse oft erst internationale Rechtshilfe beantragt werden. „Das ist zeitaufwendig und häufig nicht von Erfolg gekrönt“, kritisiert Herrmann.



Das sehen Herrmanns Länderkollegen ebenso. Und auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist für eine Gleichstellung der Telekommunikations- mit den Telemediendiensten. Eine neue Behörde, die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, soll in München aufgebaut werden, um Chats von Cyberkriminellen und Terrorverdächtigen zu knacken. Zur Strafverfolgung und Gefahrenabwehr sollen dann auch Nachrichteninhalte von Messengerdiensten abgegriffen werden können.

"Purer Aktionismus"

Ob die gesetzliche Regelung noch vor der Bundestagswahl umgesetzt werden kann, ist angesichts vielfacher rechtlicher Bedenken aber fraglich – Klagen wurden gegen ein entsprechendes Gesetz bereits angekündigt. „Jetzt die Speicherfrist sensibler und privater Daten auszuweiten, bevor die VDS überhaupt umgesetzt wurde, ist purer Aktionismus“, schimpft etwa Rechtsanwalt Oliver Süme vom Verband der Internetwirtschaft. Außerdem befürchtet er durch die Datenspeicherung eine enorme finanzielle Belastung für die Internetwirtschaft – gerade für Startups.



Der sicherheitspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Peter Paul Gantzer, hält diese Sorge angesichts „milliardenhoher Gewinne“ der Internetwirtschaft hingegen für „lächerlich“. Er begrüßt den Beschluss der Innenminister, über die Ausweitung der VDS nachzudenken – allerdings unter der Maßgabe, dass „die strengen Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts eingehalten werden“. Eine zwar umfassende, aber letztlich rechtswidrige VDS nutze schließlich niemandem, sagt auch die Freie-Wähler-Abgeordnete Eva Gottstein.



Die Grünen im Landtag hingegen lehnen die Ausweitung der VDS ab. „Die Privat- und Intimsphäre gilt auch im Netz“, unterstreicht Fraktionsvize Katharina Schulze. Statt Bürger anlasslos unter Generalverdacht zu stellen, fordert sie, die Kommunikation im Internet besser zu schützen. Gestärkt werden müsse der Austausch der Sicherheitsbehörden in der EU.



IT-Experte Christian Grothoff von der TU München glaubt sowieso nicht, dass das geplante Gesetz mehr Sicherheit bietet. Für normale Bürger sei es zwar schwer, für Kriminelle aber mit etwas Aufwand überhaupt kein Problem, der Überwachung zu entgehen – und zwar mit anonymen E-Mail-Diensten und entsprechenden Verschlüsselungstechniken. (David Lohmann)