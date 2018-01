Regionale Bahnstrecken elektrifizieren

Angesichts der wachsenden Umweltprobleme durch Dieselabgase will die Staatsregierung auch die Elektrifizierung regionaler Bahnstrecken vorantreiben. Das sieht eine neue Elektromobilität-Strategie vor, die Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag im Kabinett vorgestellt hat. Aus bayerischer Sicht sollen demnach sieben regionale Bahnstrecken vorrangig elektrifiziert werden, darunter die von Neu-Ulm über Memmingen nach Kempten, von Aschaffenburg nach Miltenberg, von Ebersberg nach Wasserburg a. Inn und das Oberlandnetz Richtung Lenggries, Tegernsee und Bayrischzell.



Zudem will die Staatsregierung Pilotprojekte für innovative Antriebe im Schienenverkehr vorantreiben, etwa für sogenannte Hybrid-Antriebe. Die Fahrzeuge sollen dann vor allem auf Strecken eingesetzt werden, auf denen eine Elektrifizierung noch in weiterer Ferne liegt.



"Unser Ziel ist, auf der Schiene den Anteil des Dieselverkehrs zugunsten schadstoffarmer elektrischer Antriebe deutlich zu senken", sagte Herrmann. Er betonte: "Elektrisch angetriebene Züge sind umweltfreundlicher, leiser, leistungsfähiger, wartungsärmer und in der Summe deutlich günstiger als Dieselzüge." Nötig sei, dass der Bund wie angekündigt ein Sonderprogramm zur Elektrifizierung auflege.



Das öffentliche Schienennetz in Bayern umfasst aktuell rund 6700 Kilometer, davon sind etwas mehr als 3200 Kilometer elektrifiziert.

