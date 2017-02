Rennen um den SPD-Landesvorsitz

Möglicherweise hat sich Florian Pronold das ein bisschen anders vorgestellt. Als der bayerische SPD-Landeschef Anfang Februar seinen Rücktritt erklärte, da präsentierte er sogleich seine Wunsch-Nachfolgerin: seine Generalsekretärin Natascha Kohnen. Doch weil das nicht alle Vorstandskollegen so einfach hinnehmen wollten, präsentierte Kohnen die Idee, wie es laufen soll: Pronolds Nachfolger oder Nachfolgerin soll per Mitgliederbefragung auserkoren werden. Bis zum Ablauf des kommenden Dienstags (28. Februar) können Bewerber ihre Kandidatur anmelden. Am Freitagabend waren es plötzlich schon fünf:



NATASCHA KOHNEN ist als langjährigen Generalsekretärin wohl die Bekannteste unter den bisherigen vier Kandidaten. Seit Dezember 2015 ist sie zudem Mitglied im SPD-Bundesvorstand. Kohnen sagte bei ihrer Bewerbung zu ihren Zielen und Vorstellungen, die SPD brauche "einen anderen Politikstil". Die Sozialdemokraten müssten "fühlbar machen, was Sozialdemokratie ist" und wofür die SPD inhaltlich stehe, etwa für bezahlbaren Wohnraum oder eine gerechte Vermögensverteilung. "Das Abarbeiten an der Staatsregierung muss ein Ende haben."



FLORIAN VON BRUNN hatte nach Kohnen als erstes seine Kandidatur bekanntgegeben. Der Münchner Landtagsabgeordnete begründete dies unter anderem damit, dass es einen "echten personellen Neuanfang" brauche. Nach acht Jahren mit Pronold und Kohnen an der Spitze könne ein Wechsel der SPD nur guttun. Von Brunn hat sich in den vergangenen Jahren als Umwelt- und Verbraucherschutzexperte einen Namen gemacht. Er zählt zu den schärfsten Kritikern von Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU) wegen des Salmonellen-Skandals bei der Firma Bayern-Ei.



KLAUS BARTHEL wurde vom Landesvorstand der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen, an deren Spitze er selbst steht, vorgeschlagen. Der Bundestagsabgeordnete betonte bei seiner Nominierung, in Bayern müsse die SPD unter Beweis stellen, dass sie auch in wirtschaftlich starken Bundesländern mehrheitsfähig sei. Das gehe nur über Kompetenz in den Bereichen Arbeit, Wirtschaft und Gerechtigkeit. Und er betonte: "Die Menschen werden sich nur von uns begeistern lassen, wenn wir einen klaren Führungsanspruch erheben."



GREGOR TSCHUNG wurde vom Vorstand des Münchner SPD-Ortsvereins Altstadt-Lehel nominiert. Er war 2011 Sprecher der Bayern-SPD geworden, bevor ihn die Partei 2012 im Streit feuerte. Tschung ging dagegen juristisch vor, am Ende gab es eine "einvernehmliche Einigung". Heute ist er Sprecher der Münchner Tafel. "Mit meiner Kandidatur will ich zeigen, dass das Amt des Landesvorsitzenden keine Bürde, sondern eine Freude ist", sagte er. Gleichzeitig wolle er den Blick der SPD wieder für die Schwachen in der Gesellschaft schärfen.



MARKUS KÄSER soll nach dem Willen der führungskritischen SPD-Basisinitiative "Zeit für die Mutigen" - das ist ein bayernweites loses Netzwerk unter anderem von Kommunalpolitikern und SPD-Mitgliedern - ins Rennen gehen. Käser will unter anderem mit seinen kommunalpolitischen Erfolgen für sich werben, wie er am Freitag dem "Donaukurier" sagte. Seine Chancen schätzt er als "nicht allzu schlecht" ein. Aufgrund des Mitspracherechts aller Mitglieder seien die Erfolgsaussichten deutlich größer als bei einem Parteitag.



Parteiintern wurde damit gerechnet, dass noch weitere Bewerber ihren Hut in den Ring werfen könnten. Nicht ins Rennen geht jedoch SPD-Landtagsfraktionschef Markus Rinderspacher - der sich aber nach eigenen Worten sehr über den derzeitigen "demokratischen Wettbewerb" freut. "Das ist eine Riesen-Chance für die Bayern-SPD", betonte er.

Entscheidung fällt auf dem Parteitag im Mai

Das weitere Prozedere soll ungefähr so aussehen - wobei dies der Landesvorstand zum Teil noch offiziell beschließen muss: In den kommenden Wochen soll es Regionalkonferenzen in ganz Bayern geben, auf denen sich die Kandidaten vorstellen. Dann beginnt die Urabstimmung, die ungefähr von Mitte April bis Mitte Mai laufen soll und an der sich alle mehr als 58 000 Mitglieder beteiligen können.



Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Bekommt einer aus dem Bewerberfeld bei dem Mitgliederentscheid eine absolute Mehrheit, geht er oder sie sozusagen als designierter Landeschef in den Parteitag am 20. und 21. Mai - erst dort kann laut SPD-Regularien die endgültige Wahl sein. Wenn dagegen zunächst keiner über 50 Prozent hinauskommt, dann dürfen sich die beiden Bestplatzierten auf dem Parteitag zur Wahl stellen.



Ganz Findige könnten es zudem so versuchen: sich nicht jetzt gleich melden und sich dem Mitgliedervotum stellen, sondern erst auf dem Parteitag. Ein solches Manöver gilt aber als komplett aussichtslos. (Christoph Trost, dpa)