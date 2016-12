Rote Karte für die blaue Plakette

Die Grenzwerte für Stickoxidemissionen in Deutschlands Städten werden nach wie vor überschritten. Weshalb die EU bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik eingeleitet hat. Jetzt will man mit der seit Monaten diskutierten blauen Plakette Ernst machen. Damit hätten Großstädte wie München oder Nürnberg die Möglichkeit, Dieselfahrzeuge, die nicht der Euro-6-Norm entsprechen, aus Stadtgebieten mit hoher Stickoxidbelastung auszusperren.



Betroffen wären deutschlandweit rund 13 Millionen Dieselfahrzeuge. Vorteile hätte das für die Gesundheit der dort lebenden Menschen. Aber es wäre auch himmelschreiend ungerecht. Was machen Dieselfahrer, die erst jüngst ein Neufahrzeug gekauft haben, dieses aber nur die Euro-5-Norm erfüllt? Diese Autos sind maximal drei Jahre alt. Und was sollen Menschen tun, die einen alten Diesel haben, sich aber kein neues, ökologisch einwandfreies E-Auto leisten können?

Erst mal muss man versuchen, die Stickoxidwerte zu senken



Klar ist: Ausnahmeregelungen und Übergangsfristen müssen wesentlich länger sein als bisher angedacht. 2019 die blaue Plakette scharf zu schalten, hilft denjenigen mit knapper Kasse nicht. Ein weiteres Argument gegen die blaue Plakette sind die geschummelten Abgaswerte, die nur auf dem Papier etwas wert sind. Denn die Stickoxide müssen dauerhaft gesenkt werden. Dazu müsste das Kraftfahrtbundesamt aber neue Messmethoden einführen. Bislang ist hierzu wenig Druck aus dem Bundesverkehrsministerium gekommen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) geht lieber einen anderen Weg, statt sich mit der Fälscherlobby von VW anzulegen: Er fordert, Fahrzeuge, die sich permanent im Stadtverkehr bewegen, also Taxen, Busse oder Behördenfahrzeuge, ökologischer zu machen. Das mag ein bisserl was bringen. Besser und mittelfristig alternativlos ist aber, das Grundübel beim Diesel zu beseitigen: Die Stickoxidwerte müssen runter. Erst wenn hier alle Versuche scheitern, darf man über Fahrverbote nachdenken.