Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Reinhard Meier-Walser ist Leiter der Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung. Eine so aggressive Stimmung wie bei der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz habe er noch nie erlebt, sagt er. Dennoch sei das Treffen wichtig – auch, um Deutschland an seine internationale Verantwortung zu erinnern.

BSZ: Herr Meier-Walser, am Wochenende fand die Münchner Sicherheitskonferenz (SiKo) statt. Ist die Welt jetzt sicherer geworden?

Reinhard Meier-Walser: Leider nicht! So eine konfrontative Atmosphäre wie dieses Jahr habe ich noch nie erlebt. Manche sprachen von einem Rückfall in die Rhetorik des Kalten Kriegs. Es gab viele Beispiele für eine aggressive Grundhaltung.



BSZ: Wozu braucht es dann überhaupt noch eine solche Konferenz?

Meier-Walser: Die SiKo ist wichtiger als je zuvor, denn die wichtigsten Gespräche finden am Rande statt – auch zwischen denen, die sich auf dem Podium ankeifen. Und Verteidigungsministerin von der Leyen und ihre französische Amtskollegin haben heuer Perspektiven für eine vertiefte europäische Sicherheitszusammenarbeit entwickeln können, nachdem der traditionelle Dauerbremser Großbritannien aus der EU ausscheidet.



BSZ: US-Präsident Trump zerstört manch diplomatischen Erfolg in 140 Zeichen. Wie viel sind die Erklärungen der US-Delegation wert?

Meier-Walser: Letztes Jahr hatte Trump die Nato noch als obsolet bezeichnet. Auch seine Beziehung zu Russlands Präsident Putin wurde nicht wie befürchtet eine Männerfreundschaft auf Kosten Europas. Selbst beim Iran-Deal oder im Nordkorea-Konflikt ist er bislang zurückhaltend. Die schlimmsten Erwartungen sind also nicht eingetreten.



BSZ: SiKo-Kritiker glauben, ein Treffen zwischen Autokraten und Rüstungslobbyisten diene eher dem Krieg als dem Frieden.

Meier-Walser: Dass ein Treffen wie die SiKo zu Kritik führt, ist klar. Schließlich sitzen in Trumps Regierung auch Milliardäre und Generäle. Dennoch finde ich es wichtig, die Sicherheitseliten dieser Welt zusammenzuführen. Deutschland gilt vielen als ehrlicher Makler, wo sich auch Kontrahenten treffen können.



BSZ: Deutschland gehört vor allem wegen Bayern zu den größten Rüstungsexporteuren der Welt. Kann man da wirklich von einem „ehrlichen Makler“ sprechen?

Meier-Walser: Bei den Konflikten, die bei der SiKo eine Rolle gespielt haben, spielt Deutschland keine eigene nationale Rolle, sondern ist multinational eingeordnet. Deswegen wollte Teheran zum Beispiel auch Deutschland bei den Verhandlungen zum Atomabkommen dabei haben. Auch in der Nahostproblematik gelten Deutschland und die Europäische Union als neutrale Vermittler.



BSZ: Wie objektiv kann ein Land sein, dessen Waffen regelmäßig in Krisengebieten auftauchen? Zuletzt griff die türkische Regierung in Syrien amerikanische Verbündete mit deutschen Kampfpanzern an.

Meier-Walser: Das ist ein delikater Punkt. Dass Kriegsgeräte in die Hände von Gegnern fallen können, haben auch die Amerikaner in Afghanistan festgestellt – das kann man nie ausschließen. Ich möchte nicht zynisch sein, aber wenn ein demokratischer Staat nicht liefert, stehen eben andere sofort bereit. Rüstungsexporte sind immer eine schwierige Sache.

"Keiner weiß, wozu Hackerbrigaden aus China und Russland in der Lage sind"

BSZ: Deutschland gilt derzeit ohne richtige Bundesregierung international nicht als berechenbarer Partner. Zu Recht?

Meier-Walser: Man hat am Rande der Konferenz schon gespürt, dass viele verunsichert sind. Die Bündnispartner erwarten eine stabile deutsche Außenpolitik. Außerdem sieht man mit Sorge das Erstarken der AfD und dass Kanzlerin Merkel in die Defensive gerät. Noch ist unklar, wer auf Außenminister Gabriel folgt und welchen Kurs die Bundesrepublik einschlagen wird.



BSZ: Die Bundeswehr hat auch nicht den besten Ruf. Teilweise können sogar mangels ausreichender Ausrüstung zugesagte Nato-Aufgaben nicht einhalten werden. Aktuell fehlen Kampfpanzer und Ausrüstung.

Meier-Walser: Die Versorgungslücken werden jetzt wieder genüsslich aufbereitet. Klar muss die Verteidigungsministerin dagegen etwas tun. Gerade bei langfristigen Projekten wie Raketenabwehrsystemen oder Panzern vergehen aber vom ersten Federstrich bis zur Auslieferung 20 bis 30 Jahre. Nach dem Ende des Kalten Kriegs bis zum 11. September 2001 hat man langfristige Rüstungsprojekte runtergefahren. Man ging von einer konfliktfreien neuen Weltordnung aus. Das hat sich als blauäugige Vision herausgestellt.



BSZ: Die Nato-Mitglieder haben sich darauf geeinigt, bis 2024 zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für den Verteidigungshaushalt einzuplanen. Eine gute Idee?

Meier-Walser: Die Zahl allein ist noch kein Maßstab für die sicherheitspolitische Leistungsfähigkeit. Nehmen wir Griechenland: Das Land erfüllt das Ziel, weil das Bruttoinlandsprodukt deutlich weniger gewachsen ist als in Deutschland. Grundsätzlich denke ich aber, dass Deutschland mehr Verantwortung übernehmen muss. Die Bundesregierung übernimmt als Rahmennation der NATO eine wichtige Funktion, und sie engagiert sich in der Entwicklungspolitik, die ebenfalls sicherheitspolitisch dimensioniert ist.



BSZ: Sie haben schon 2001 über die Auswirkungen des Internets auf die Demokratie geschrieben. Wie wirkt sich die Digitalisierung auf unsere Sicherheit aus?

Meier-Walser: Zwischen damals und heute liegen Welten. Im Bereich der Sicherheitspolitik ist die Digitalisierung eine große Herausforderung. Ein traditionelles Instrument der Sicherheitspolitik ist Abschreckung durch Vergeltungsdrohung. Bei Cyberangriffen weiß man aber nicht zwangsläufig, wer dahintersteckt. Außerdem gibt es erst rudimentäre Erkenntnisse darüber, wozu zum Beispiel große Hackerbrigaden aus China und Russland in der Lage sind.



BSZ: SiKo-Chef Wolfgang Ischinger meint, die Welt ist unsicherer geworden. Sie haben an verschiedenen Universitäten gelehrt. Wie sehen das Ihre Studierenden?

Meier-Walser: Ich unterrichte internationale Politik seit über 30 Jahren. Seit ein, zwei Jahren können wir nicht mehr alle internationalen Konflikte behandeln – weil es einfach zu viele sind. Die Welt ist aus den Fugen geraten, das treibt viele Studierende um. Die jungen Leute haben das Ende des Kalten Kriegs nicht miterlebt und müssen sich nun von der vermeintlich konfliktfreien neuen Weltordnung verabschieden. Viele entwickeln dadurch aber einen großen Enthusiasmus und wollen sich bei Nichtregierungsorganisationen wie den Vereinten Nationen engagieren.



BSZ: Die USA haben ihr Atomwaffenarsenal modernisiert. Ist eine atomwaffenfreie Welt noch denkbar?

Meier-Walser: Ich habe mich sehr mit der Vision einer atomwaffenfreien Welt von Ex-US-Präsident Obama beschäftigt. Viele halten sie für blauäugig, aber der Weg ist das Ziel: Wir müssen Vereinbarungen treffen, um Atomwaffen langfristig abzuschaffen. Ich befürchte nur, nachdem der Geist aus der Flasche ist, wird eine atomwaffenfreie Welt zumindest in absehbarer Zeit unmöglich sein.

(Interview: David Lohmann)

Foto: Reinhard Meier-Walser (60) lehrte an Universitäten im In- und Ausland, aktuell ist er Honorarprofessor in Regensburg. (BSZ)