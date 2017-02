Rückkehr zum G9 wäre falsch

Ob sich Edmund Stoiber ab und zu veralbert vorkommt? Zwar wird der ehemalige bayerische Ministerpräsident nach seinem Sturz vor zehn Jahren wieder hofiert. Trotzdem demontieren seine Nachfolger munter Projekte, die zu Stoibers politischem Vermächtnis zählen. Jüngstes Beispiel: Die Rolle rückwärts beim G8. Fortan soll wieder das neunjährige Gymnasium gelten, grundsätzlich. Darauf deutet derzeit alles hin. Die endgültige Entscheidung fällt Anfang März.



Das Abitur prinzipiell nach zwölf Jahren abzulegen, darf bayerischen Kindern offenbar nicht länger zugemutet werden. Die Mädchen und Buben im Freistaat könnten an einem unmenschlichen Lerntempo und Leistungsanspruch zerbrechen. Dabei ist die Hochschulreife nach zwölf Jahren in vielen europäischen Staaten Standard. Und auch von den ostdeutschen Ländern, die lange Zeit auf das G8 setzten, ist nicht bekannt, dass sie ein Übermaß an kleinen Psychowracks oder Reifezeugnisse auf Baumschulniveau hervorbrachten.

Die vereinte Front aus Helikoptereltern, Landtagsopposition und Gymnasiallehrern ist wohl am Ziel



Gleichwohl haben es die Befürworter des Slow-Motion-Gymnasiums – Landtagsopposition, Helikoptereltern und Gymnasiallehrer – geschafft, das G8 als Horrorschule zu diffamieren: Höhere Bildungsabschlüsse sollen halt auf keinen Fall mit Mühe und Anstrengung verbunden sein. Jedem, der will, sein Abitur, jedem seinen Bachelor und Master – alles andere ist „Diskriminierung“. Sie wünsche sich vom Staat das „Recht auf den individuell angestrebten Bildungsabschluss“, erklärte unlängst eine bayerische Schülersprecherin.



Die Rolle rückwärts würde obendrein eine Menge Geld kosten. Die kommunalen Spitzenverbände pochen bereits auf die Erstattung für die notwendigen baulichen Erweiterungen der Schulgebäude. Im Gespräch sind dafür rund 1,5 Milliarden Euro – Geld, das man sinnvoller für die zeitgemäße Computerausstattung der Gymnasien ausgeben könnte.



Hinzu käme eine immense Bürokratie in der Schulverwaltung. Denn erst mal würde es ein jahrelanges Nebeneinander von G8 und G9 geben. Ein prinzipienfester Regierungschef und ein stringent argumentierender Kultusminister könnten den Unfug noch abwenden. Leider scheint das äußerst unwahrscheinlich. Aber gut, man kann nicht alles haben.