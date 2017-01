Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Die Landtagsgrünen fordern von der Staatsregierung endlich eine klare Entscheidung für eine flächendeckende Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium. Es müsse Schluss sein "mit dem Wischiwaschi", verlangte der Grünen-Bildungsexperte Thomas Gehring von Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU). Schulen, Eltern und Schüler sowie Kommunen bräuchten endlich Klarheit. Spaenle aber drücke sich seit Monaten um eine Entscheidung zwischen G8 und G9.

Die Grünen wollen ein inhaltlich und pädagogisch reformiertes "G9 neu" mit einer Regelausbildungsdauer von neun Jahren. "Schulzeitverkürzungen" sollen aber möglich sein. Die Kosten für die Umstellung bezifferte Gehring auf rund 1,5 Milliarden Euro für neue Schulgebäude und Erweiterungsbauten sowie für 1000 zusätzliche Lehrer.

Spaenle teilte mit, er verstehe "den Vorschlag der Grünen als weiteren Beitrag zum Dialogprozess zur Weiterentwicklung des Gymnasiums". Derzeit werde in einer Dialogphase, die der Ministerrat Ende Juli beschlossen hat, Gespräche zum zukünftigen Lernzeitangebot am bayerischen Gymnasium geführt - mit Politikern, Verbänden sowie Akteuren der gesamten gymnasialen Schulfamilie. Basierend auf einer Grundkonzeption von acht Jahren soll künftig die einzelne Schule über ihr Lernzeitangebot und den Zeitpunkt der Entscheidung mitbestimmen. Eine Reihe von Eckpunkten stünden dabei schon fest, so Spaenle. "Wir wollen EIN bayerisches Gymnasium", sagte er. Klar sei zudem, dass nach der zehnten Jahrgangsstufe der mittlere Abschluss erreicht werden solle. Und Spaenle betonte: "Es wird an jeder Schule in Bayern möglich sein, nach acht Jahren das Abitur zu machen." Hier habe die Dialogphase bereits konkrete Ergebnisse gebracht.

Seehofer spricht von nur 30 Prozent,

die das Abitur nach acht Jahren machen wollen

CSU-Chef Horst Seehofer hat erst am Wochenende bestätigt: Neunjährige Züge am Gymnasium kommen. Auch wenn es in der CSU-Fraktion nach wie vor gewisse Widerstände gibt: Die reinen G8-Zeiten an den bayerischen Gymnasien sind also definitiv vorbei. Wer will, soll das Abitur aber nach den Worten Seehofers auch weiterhin nach acht Jahren Gymnasium ablegen können. "Es wird einen gewissen Prozentsatz von Schülern geben, um die 30 Prozent meiner Meinung nach, die schneller ans Ziel wollen. Und die können das auch", sagte er und ergänzte: "Wie wir es organisieren, ist Sache des Kultusministers."

Der Vorsitzende des Bildungsausschusses Martin Güll (SPD) interpretierte Seehofers Aussage als Einschwenken: "Jetzt hat Seehofer die Katze aus dem Sack gelassen. Bayern steht kurz vor Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums", sagte er. "Jetzt ist es entscheidend, wie das neue G9 in Bayern aussehen wird."

Die SPD will wie die Grünen die Einführung des G9 als Basis für alle mit Überholspuren für die schnellen Lerner. "Auf keinen Fall dürfe es aber in der Hand der Schulen und Kommunen alleine liegen, ob vor Ort das G9 oder doch das G8 angeboten wird", erklärte Güll. "Das führt ins Chaos." Er plädiert nicht nur für eine Überarbeitung von Stundentafel und Zuschnitt der einzelnen Fächer. "Vor allem auch die Oberstufe sollte neu gestaltet werden. Viele Gymnasiallehrer wünschen sich die Leistungskurse zurück", weiß Güll.

Die Freien Wähler dagegen kämpfen seit Langem für eine Wahlfreiheit zwischen G8 und G9. Und auch FW-Chef Hubert Aiwanger sieht sich von Seehofer bestätigt. "Die meisten Gymnasiasten wollen das G9." Nun bliebe zu hoffen, dass Seehofer Ankündigung jetzt auch zeitnah Taten folgen. (BSZ/dpa)