Schwerpunkt auf bessere Pflege

Neun Monate vor der Landtagswahl nimmt die CSU in Bayern die Sozial- und Familienpolitik neu in den Blick. In einer 23-seitigen Resolution, die die Landtagsfraktion am Mittwoch auf ihrer Klausur im fränkischen Kloster Banz beschließen will, fordert sie bessere Pflegebedingungen. "Wir sind darauf angewiesen, dass jemand da ist, um unsere Kinder zu betreuen und uns im Alter zu pflegen", heißt es in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.



Um den Personalbedarf decken zu können, brauche es mehr Wertschätzung für die Mitarbeiter. Zugleich müssten Aus- und Fortbildungsstruktur sowie Studiengänge reformiert werden, um etwa auch Quereinsteiger besser anzusprechen. "Aber auch die Tarifpartner stehen in der Pflicht: Die Vergütung in den sozialen Berufen muss angemessen sein und Anreize geben, sich auch fortzubilden. Die sozialen Berufe müssen auch finanziell wieder attraktiv werden." Zudem brauche es auch mehr Anreize für eine bessere Rückkehr in Vollzeit sowie eine Weiterqualifizierung von Pflegehelfern zu Pflegefachkräften.



"Gleichzeitig legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Verhinderung eines Medizinermangels vor allem in den ländlichen Gebieten", heißt es in der Resolution. "Mit der Einführung der Landarztquote im Rahmen der Zulassung zum Medizinstudium wollen wir den ländlichen Raum im Freistaat stärken." Alle Bundesländer müssten zusätzliche Medizinstudienplätze schaffen. "Wir wollen im Bund darauf hinwirken, das Schulgeld für die Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen abzuschaffen, so wie es in den Pflegeberufen bereits beschlossen wurde."

Auch die Themen Agrar und Umweltschutz nehmen breiten Raum ein

CSU-Spitzenkandidat Markus Söder hatte bereits im Dezember bei seiner Rede auf dem Parteitag in Nürnberg angekündigt, dem Thema Pflege und Gesundheit mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Bei der am Dienstag beginnenden Klausur will Söder den Abgeordneten erstmals seinen Kompass für den Wahlkampf präsentieren. Söder soll das Amt des Ministerpräsidenten in den kommenden drei Monaten von CSU-Chef Horst Seehofer übernehmen.



In dem Papier erklärt die CSU ferner, dass Familienleistungen des Freistaats (Eltern- und Betreuungsgeld) bei anderen Sozialleistungen anrechnungsfrei sein müssten. Anders als in der Vergangenheit fordert sie zudem einen Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung von Grundschülern. Obwohl sie sich für flexiblere Arbeitszeitregelung ausspricht, lehnt sie weiterhin eine Sieben-Tage-Arbeitswoche ab; "daher ist auch der Sonntagsschutz für uns nicht verhandelbar."



Auch die Themen Agrar und Umweltschutz nehmen in dem Papier breiten Raum ein. Die CSU spricht sich für einen besseren Schutz von Insekten aus und für ein Nebeneinander von konventioneller und ökologischer Landwirtschaft. Sie fordert ein Ende der Tötung männlicher Küken sowie bei der Ferkelkastration eine örtliche Betäubung durch die Landwirte.

Obergrenze bei der Versiegelung: Absage an Grünen-Forderung

Die von den Grünen geforderte Obergrenze bei der Versiegelung von Grünflächen lehnt die CSU ab. Eine solche Regelung sei in "Bayern mit 2056 Gemeinden nicht umsetzbar, da sie die unterschiedliche Handlungsfähigkeit und Handlungsmöglichkeit unserer Kommunen und die Steuerung von regionalen Entwicklungsmöglichkeiten zu stark einschränken würde".



Die CSU steckt spätestens seit der verpatzten Bundestagswahl im vergangenen Herbst in einer schweren Krise. Das große Ziel, die Verteidigung der absoluten Mehrheit, scheint angesichts aktueller Umfragewerte von rund 40 Prozent in weiter Ferne.



In ihrer Resolution präsentiert sich die CSU als Partei, die konservative und moderne Politik vereint: "Nur was sich verändert, kann Bestand haben. (...) Deshalb sind nicht rückwärtsgewandte Abschottung oder Gleichmacherei die Gebote der Stunde."

(dpa)