Seehofer - der heutige Kaiser Wilhelm II.

Mit einem Rundumschlag gegen SPD, Union, Linke und FDP begeistert Cem Özdemir seine Zuhörer im Weinzelt, das eigentlich ein Holzstadel mit Galerie ist. Mit Blick auf das vehemente Festhalten der CSU am Verbrennungsmotor vergleicht der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen auf dem Gillamoos CSU-Chef Horst Seehofer mit Kaiser Wilhelm II., der vor über hundert Jahren verkündet habe: "Ich glaube an das Pferd." So wie der Kaiser das Automobil als "vorübergehende Erscheinung" abgetan habe, sei für Seehofer heute die Entwicklung des emissionsfreien Autos nicht wirklich von Belang.

Die einzige Partei, die auf eine emissionsfreie Mobilität hinarbeite, seien die Grünen, so Özedemir. Die Zukunft des Verkehrs habe indes unter Alexander Dobrindt (CSU) als Verkehrsminister kaum eine Rolle gespielt, da das Ministerium vier Jahre lang mit der "törichten PKW-Maut" beschäftigt gewesen sei. Den Vorwurf gegen die Grünen, eine Verbotspartei zu sein, kontert Özdemir damit, die Merkel-Regierung verbiete es dem Käufer, die Herkunft des Fleischs zu erfahren. Nur diese Unwissenheit ermögliche die Weiterführung der Massentierhaltung, bei der ein Schwein nicht einmal so viel Platz wie eine Telefonzelle zur Verfügung habe und einem Huhn "gerade mal die Fläche eines Taschentuchs zugestanden wird".

Union und SPD bezeichnet der Grünen-Spitzenkandidat als Parteien der Vergangenheit und der Stagnation. Bündnis 90/Die Grünen drängten sich nicht um jeden Preis in die Regierung, sie gingen im Fall des Falles "mit erhobenem Haupt in die Opposition". Falls sie aber an der nächsten Bundesregierung beteiligt seien, verspricht Özdemir einen klaren Kurswechsel - nicht zuletzt bei der Einwanderungspolitik. Es gelte, "Gefährder abzuschieben, und nicht Auszubildende, die gerade dabei sind, sich bestens zu integrieren." Hier laufe bis dato vieles "genau falsch rum". Man dürfe "nicht fragen, wo jemand herkommt, sondern wo jemand hinwill und ob jemand die Ärmel aufkrempelt", dann sei er in Deutschland willkommen.

(Florian Sendtner)