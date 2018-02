Seehofers heimlicher Abgang

Horst Seehofers Tage im bayerischen Landtag sind gezählt. Nach zehn Jahren könnte der CSU-Chef schon bald seinen Rücktritt erklären. Es wäre der offizielle Schlusspunkt einer schleichenden Entfremdung.



Das war's dann wohl für Horst Seehofer. Im Landtag ist seine Zeit als Ministerpräsident voraussichtlich vorbei. Sein Sessel auf der Regierungsbank bleibt zu Beginn der Plenarsitzung am Dienstag leer - mal wieder. Denn auch in den vergangenen Monaten glänzte der 68-Jährige durch Abwesenheit. Letztmals im Plenarsaal gesichtet wurde er von Kameras am 12. Oktober.



Seehofers erneute Abwesenheit sorgt auch innerhalb seiner eigenen Fraktion für Kopfschütteln und Schulterzucken. Denn nach Lage der Dinge wäre es dessen letzte Möglichkeit gewesen, auf seinem Platz auf der Regierungsbank im Landtag Platz zu nehmen. Zwar ist der Zeitplan für die Amtsübergabe an seinen Nachfolger Markus Söder noch nicht fix. Doch aller Wahrscheinlichkeit nach wird Seehofer schon bei der nächsten regulären Sitzung, am 14. März, nach Berlin entschwebt sein.



Wichtig ist das Wörtchen: voraussichtlich. Denn noch gibt es einige Fragezeichen. Zu allererst: Stimmen die SPD-Mitglieder einer Neuauflage der großen Koalition zu? Nur dann wäre der Weg für die Wiederwahl von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag frei. Was bei einem Nein der SPD passieren würde, das weiß keiner.



Und dann hat Seehofer selbst noch neue Fragezeichen aufgeworfen. Der CSU-Chef will ja, so ist es angekündigt, als neuer Superminister für Innen, Bau und Heimat nach Berlin wechseln. Am Montag aber säte er plötzlich leise Zweifel - womöglich auch nur, um Druck aufzubauen: Denn, so seine Argumentation, die Detailverhandlungen über den Zuschnitt des Ministeriums stünden ja noch aus. Und deshalb sei die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich nach Berlin geht, zwar «deutlich höher». Aber das sei eben «noch nicht endgültig».



Sollte die SPD dem schwarz-roten Koalitionsvertrag zustimmen, könnte am 14. März die Kanzlerwahl im Bundestag sein. Von diesem Datum wird in Berlin jedenfalls derzeit ausgegangen. Direkt anschließend wäre dann die Vereidigung der neuen Bundesminister. Macht Seehofer nicht in letzter Sekunde einen Rückzieher, ist darunter auch er selbst.



Das aber bedeutet zwingend, dass Seehofer zu diesem Zeitpunkt als Ministerpräsident zurückgetreten sein muss. «Dann wird alles so vorbereitet, dass ich dann nicht mehr Ministerpräsident bin - weil ich's auch nicht sein darf», sagt er. «Formvorschriften» für den Rücktritt gebe es zwar nicht. Seehofer kündigt aber an: «Ich werde natürlich schriftlich meinen Rücktritt erklären, ist doch logisch.»



Offen aber ist die Frage, zu welchem Datum Seehofer zurücktreten wird. Erst am 14. oder mit Ablauf des 13. März? Oder schon vorher? In der CSU-Vorstandssitzung am Montag will er Klarheit schaffen.



Genau darauf warten Söder und die CSU-Landtagsfraktion. Denn erst dann kann festgelegt werden, wann Söder im Landtag zum neuen Regierungschef gewählt werden soll. In der Fraktion sorgt die unklare Situation einmal mehr für Ärger über Seehofer. «Wer fordert, dass Politiker sich nicht immer um sich selbst kümmern sollen, darf sich so nicht verhalten», sagt ein Abgeordneter. Das könnten die Bürger nicht verstehen, das sei nicht vermittelbar und mitnichten die Unterstützung, die Seehofer Söder im Dezember versprochen habe.



Obwohl es sich viele anders wünschen, ist inzwischen auch eine Vereidigung Söders in Abwesenheit von Seehofer eine Option, die immer mehr Freunde findet. «Die Amtsübergabe per Handschlag ist kein Muss», heißt es. Nicht wenige in der CSU gehen fest davon aus, dass Seehofer längst einen Schlussstrich unter das Kapitel Landtag gezogen hat. Er habe jeden Draht zur Fraktion verloren, ihr nie verziehen, dass sie seinen Rücktritt im vergangenen Dezember erzwungen habe.



«Ich kann nur sagen, wann ich zurücktrete. Wann der Landtag dann was macht, ist die Entscheidung des Landtages, das kann ich nicht vorschreiben», sagt Seehofer und klingt dabei recht abgeklärt.



Reguläre Plenarsitzungen im März gibt es genau zwei: am 14. und am 22. März. Der 14. März würde - wenn es denn so kommt - wegen der parallelen Kanzlerwahl eher ausscheiden. Andererseits aber will Söder auch noch vor Ostern sein neues Kabinett präsentieren - denn der Seehofer-Rücktritt hat automatisch den Rücktritt dessen Kabinetts zur Folge. Zur Vereidigung der Minister ist aber in der Regel eine eigene Plenarsitzung nötig. Möglich ist deshalb, dass in den kommenden Wochen noch eine außerplanmäßige Plenarsitzung eingeschoben wird - entweder für die Söder-Wahl selbst oder die Kabinetts-Vereidigung.



Seehofer ist derweil, so scheint es, schon lange in Berliner Sphären entschwebt. Sogar die abschließende Haushaltsdebatte am Dienstag, sonst ein Pflichttermin, schwänzt er. «Man nimmt Termine wahr, wo's notwendig ist», sagt er. Und beim Nachtragshaushalt sei doch längst alles klar. Seine Abwesenheit erklärt und begründet er so: «Ich habe jetzt noch mehr Arbeit als vorher, komischerweise.» (Christoph Trost, Marco Hadem, dpa)