Seehofers Schachzug

Seehofer, der Spieler. Tausendfach haben sie in der CSU darüber gelästert. Und müssen jetzt, nach dessen erfolgreich vertagter Pensionierung, registrieren: Die Partie des Schachfans Seehofer ist fabelhaft gelaufen. Dass er als Regierungs- und Parteichef verlängern wollte, hatte seit Längerem ohnehin kaum jemand bezweifelt. Spannend wäre höchstens, zu wissen, wann Seehofer den Plan zum Weitermachen gefasst hat. So viel zumindest dürfte feststehen: bestimmt nicht vergangenes Wochenende, in einer angeblichen 51:49-Entscheidung, zusammen mit seiner Frau und etlichen Gläsern Rotwein.



Gut möglich, dass bereits das Berlin-Angebot an seinen Intimfeind Markus Söder eine List war. Seehofer durfte gefahrlos damit rechnen, dass der ehrgeizige Franke lieber in Bayern bleiben würde. Auch wenn der clevere Stratege Söder vermutlich der Einzige ist, dem er den gewichtigen Posten des Parteichefs zutraut. Jetzt muss der fachlich versierte Innenminister Joachim Herrmann nach Berlin, würde dort als Bundesinnenminister zweifellos bella figura machen. Er hat Bayerns Ruf als Hort der inneren Sicherheit gefestigt – keine schlechte Visitenkarte für die CSU vor der Bundestagswahl. Zudem drängt auch Herrmann auf eine Flüchtlingsobergrenze. Und soll so die AfD in Schach halten. Als Taktierer und Netzwerker – was Parteichefs eben auch sein sollen – würde sich Herrmann wohl selbst nicht sehen. Bleibt also nur Seehofer selbst.

Wer weiß, vielleicht ebnet Seehofer seinem Rivalen Söder eines Tages den Weg - und verkauft das dann als groß angelegten Schachzug



Seehofers neuester Schachzug: Er will eine Vision für Bayern im Jahr 2030 entwickeln. Und dazu in einen Dialog mit Bürgern und Kommunalpolitikern treten. Abgeschaut hat er sich das bei seinem großen Vorbild Franz Josef Strauß. Der konsultierte als Ministerpräsident einst ebenfalls die Bürgermeister und Landräte, um zu sehen, wo sie der Schuh drückt. Mit den Leuten reden: Das klingt gut, gerade in Vorwahlzeiten. Und lässt schon mal vergessen, dass Seehofer in seinen neun Jahren als Regierungschef statt eines Zukunfts- eher ein Aufräumprogramm hatte – Konflikte mit der Bevölkerung wurden emsig aus der Welt geschafft.



Bayern 2030: Wer da wohl regiert im Freistaat? Seehofer ist dann 81, Söder 63 Jahre alt. Ins Hintertreffen geraten ist dieser wegen Seehofers Ämterverlängerung übrigens nicht. Denn ein vergleichbares Kaliber hat Seehofer bislang nicht hervorzaubern können. Nicht auszuschließen also, dass er dem ungeliebten Franken dereinst doch noch den Weg ebnet – und das dann als groß angelegten Schachzug verkauft. Wie schnell aus Sympathie Antipathie werden kann und umgekehrt in Horst Seehofers Welt, mussten ja schon ganz andere erfahren. Zum Beispiel Kanzlerin Angela Merkel.