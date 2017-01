Selbstständig neben Trump

In der CSU-Landtagsfraktion regt sich der Gedanke an einen europäischen Finanzminister, der die Haushalte der verschiedenen Nationen miteinander in Einklang bringen könnte. Viel nötiger hätte die EU jedoch einen gemeinsamen Außenminister, und zwar einen tatkräftigen. Das klingt utopisch, denn der Verzicht auf eigene Diplomatie fiele manchen Regierungen noch schwerer als der auf die Oberhoheit im Rechnungswesen. Doch könnte es sein, dass ausgerechnet Donald Trumps Politik die Europäer zu einer heute noch phantastisch klingenden Neuerung nötigt.



Obwohl der künftige US-Präsident nur so tut, als amtiere er schon, sind seine bisherigen Äußerungen nicht durchweg Kraut und Rüben. Herauszulesen ist, dass die Vereinigten Staaten nicht länger Schutzmacht Europas sein sollen – und wenn doch, dann unter der Bedingung erheblicher Gegenleistungen. Auszuklingen scheinen die gemütlichen Zeiten, in denen die überseeische Obhut so selbstverständlich war, dass sich die Schützlinge eine Menge Schlendrian leisten konnten und Antiamerikanismus dazu. Bei Betrachtung des Weltbevölkerungswachstums befürchten einige kleine europäische Staaten schon jetzt, demnächst winzig bis bedeutungslos zu sein, und sind deshalb in Wahrheit ganz gute Europäer.

Wenn entscheidende Beschlüsse fallen, steht die EU-Vertreterin für Außenpolitik nur dekorativ herum

Andere Staaten, darunter sogenannte Großmächte, werden etwas länger brauchen, bevor sie ihrer Zwergenhaftigkeit gewahr werden, doch werden wohl auch sie der Bündelung der europäischen Kräfte eines Tages zustimmen müssen.



Ist doch alles längst geschehen, wird jetzt Jean-Claude Juncker sagen. Tatsächlich verfügt die EU über eine „hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik“. Wenn aber entscheidende Beschlüsse fallen, steht Federica Mogherini nur dekorativ herum. Der europäische Außenminister bräuchte, damit sein kleiner Kontinent ernst genommen wird, weitaus größere Kompetenzen, auch wenn es hundertmal stimmt, dass der Nationalismus derzeit Konjunktur hat. Der aber kommt daher, dass sich die EU in alles und jedes mischt, zum Beispiel in die Harmonisierung der Raumheizgeräte, sonst aber gemeinschaftlich bummelt und Europas Stellung in der Welt sträflich vernachlässigt.