Söder lobt SPD-Votum für GroKo

Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat die mehrheitliche Zustimmung der SPD-Basis zu einer neuen großen Koalition gelobt. "Alle sind erleichtert, dass Deutschland endlich eine stabile Regierung bekommt. Das Votum ist klar und deutlich", sagte er am Sonntag in München.



Jetzt könne in Berlin zügig eine neue Regierung gebildet werden. Söder verbindet mit der Regierungsbildung im Bund auch ganz persönliche Interessen. Er soll das Amt des Regierungschefs von CSU-Chef Horst Seehofer übernehmen. Dies soll noch im März geschehen.



Der CSU-Parteivorstand kommt am Montag in München zusammen (10.00 Uhr). Im Mittelpunkt der Beratung stehen zwei offene Punkte: Die Vergabe der drei Ministerposten in der neuen Bundesregierung und der konkrete Fahrplan für die Übergabe des Ministerpräsidentenamtes in Bayern von Parteichef Horst Seehofer an seinen langjährigen Dauerrivalen Markus Söder.

66,02 Prozent haben für eine neue GroKo gestimmt

Die SPD hatte zuvor in Berlin mitgeteilt, dass bei ihrem Mitgliederentscheid 66,02 Prozent für eine neue Koalition von Union und SPD unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gestimmt haben. Seehofers Wechsel ins um die Bereiche Bauen und Heimat erweiterte Bundesinnenministerium dürfte damit perfekt sein.



Bei der Vergabe der drei Ministerposten steht bislang offiziell nur fest, dass Seehofer neuer Bundesinnenminister wird, zuständig auch für die Bereiche Heimat und Bauen. Für die zwei übrigen Chefposten in den Ressorts Verkehr und Entwicklung werden bislang drei Kandidatengehandelt: Generalsekretär Andreas Scheuer (Verkehr), der bisherige Entwicklungsminister Gerd Müller und Parteivize Dorothee Bär (Verkehr und Entwicklung).



Neben den Posten ist für die CSU aber eigentlich eine ganz andere Frage viel wichtiger: Wann und wie wird Seehofer sein Amt als Ministerpräsident an seinen ewigen Rivalen Markus Söder abgeben? Der von vielen in der Partei erhoffte 14. März dürfte als Termin ausfallen, da an dem Tag in Berlin die Kanzlerinnenwahl ist.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird daher intern davon ausgegangen, dass es am 15. oder 16. März eine Sondersitzung des Landtags geben wird. Seehofer hatte erst in der vergangenen Woche erklärt, er wolle eine Amtsübergabe «mit Stil und auch mit Anstand». (dpa)