SPD startet mit Schreck in den Wahlkampf

Ob es die bayerischen Genossen damit aus dem Umfragetief schaffen? "Ach du Schreck - jetzt regiert er!" steht auf dem Wahlplakat, mit dem die Bayern-SPD ihre Kampagne für den Landtagswahlkampf startet. Zu sehen ist darauf das Konterfei von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Shrek-Verkleidung. So maskiert ging der einmal zur "Fastnacht in Franken".

Das Plakat richtet sich gegen das umstrittene Polizeiaufgabengesetz, das von der CSU unter großem Druck korrigierte Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz und die von Söder durchgesetzte Kreuz-Pflicht in bayerischen Behörden. "Wir lassen dem nicht alles durchgehen und machen auf seine Fehler aufmerksam", sagte SPD-Generalsekretär Uli Grötsch. Er versicherte aber, grundsätzlich werde die SPD im Wahlkampf in erster Linie auf ihre eigenen Inhalte setzen. (dpa)