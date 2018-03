Stark konservative Politik ist nicht mehrheitsfähig

Nur die Hälfte der Bürger in Bayern interessiert sich für Politik. Und die Leute wissen, was sie nervt: die schleppenden Fortschritte bei der Energiewende und dem Kita-Ausbau. Das ergab jetzt eine große repräsentative Studie der Forschungsgruppe Wahlen. In Auftrag gegeben hat sie die CSU-nahe Hanns-Seidel-Stiftung. Durchgeführt wurde die Erhebung einen Monat nach der Bundestagswahl, es wurden rund 2000 Bürger befragt. Die Stiftung, so die Vorsitzende Ursula Männle, wolle „das Verhältnis der Bürger zur Politik besser beschreiben können“ und ihre Bildungsarbeit zielgenauer ausrichten.



Im Einzelnen kam heraus, dass sich vor allem Ältere für politische Zusammenhänge interessieren – Männer stärker als Frauen. Auch der Bildungsstand spielt eine große Rolle: je gebildeter, umso ausgeprägter das Interesse an Politik. Ihre Informationen beziehen die Menschen überwiegend aus regionalen Tageszeitungen sowie öffentlich-rechtlichen Medien. 58 beziehungsweise 64 Prozent der Befragten gaben an, diese „häufig“ zu nutzen – je älter, um so häufiger. Die Menschen halten diese Medien auch für glaubwürdig. Im Gegensatz zu den sozialen Medien. Nur 10 Prozent der Befragten halten politische Infos, die dort transportiert werden, für vertrauenswürdig.



Erstaunlich: AfD-Sympathisanten setzen bei der politischen Meinungsbildung überproportional auf soziale Medien: 40 Prozent der Befragten gaben dies an – mehr als doppelt so viele wie der Durchschnitt der Befragten. Twitter spielt dabei kaum eine Rolle: Nur 4 Prozent der Bayern besitzen einen Twitter-Account.



Am stärksten beschäftigt die Bayern das Thema Flüchtlinge. Ein Drittel (33 Prozent) der Befragten nannte dies als wichtigstes Problem – gefolgt von Bildung (13 Prozent), Alterssicherung (9 Prozent) und Wohnen (8 Prozent). Vor allem AfD-affine Menschen messen der Flüchtlingsthematik hohe Bedeutung bei. Bei ihnen sind es 61 Prozent der Befragten, gefolgt von FW-Anhängern (42 Prozent), FDP- und CSU-Sympathisanten (38 beziehungsweise 35 Prozent).

Das größte Vertrauen genießt die Polizei, das geringste die Kirche

41 Prozent der Befragten meinen, dass derzeit zuwenig für die Integration getan wird, 28 Prozent halten die Bemühungen für genau richtig, und 24 Prozent glauben, es werde zu viel unternommen. Je jünger und gebildeter die Befragten, umso unzufriedener sind sie mit der Integration. Je weniger sich die Menschen für Politik interessieren, umso öfter meinen sie, die Integration binde zu viele Kräfte.



Beim Thema Energiewende sagten 61 Prozent der Befragten, hier passiere zu wenig. Mit dem Kita-Ausbau sind 57 Prozent der Befragten unzufrieden. 48 Prozent klagen, es werde zu wenig getan für die Videoüberwachung öffentlicher Plätze. Wohingegen bei der Situation gleichgeschlechtlicher Paare die meisten (51 Prozent) Befragten finden: Das passt.



Gefragt nach dem Vertrauen in öffentliche Institutionen nannten die meisten die Polizei als vertrauenswürdig, gefolgt von Gemeindeverwaltungen und Gerichten. Staatsregierung und Landtag erzielten Mittelwerte, die Kirchen rangieren ganz unten.



Bayern, bilanzierte Matthias Jung, Geschäftsführer der Forschungsgruppe Wahlen, sei „viel moderner, als die CSU vermutet“. Parteien, die bei Themen wie gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Energiewende oder auch Integration sehr restriktive Einstellung vertreten, „haben keine Chance mehr, die Mehrheit der Bürger zu gewinnen“. (Waltraud Taschner)